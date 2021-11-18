Adalet Bakanlığı 5 yıl ceza indirimi olacak mı, var mı? 5. Yargı Paketi'nde neler var? İşte son dakika açıklaması...
Adalet Bakanlığı 5 yıl ceza indirimi olacak mı, var mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TBMM Genel Kurulunda, kamuoyunda 5'inci Yargı Paketi olarak bilinen İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi'nin ilk 6 maddesi kabul edildi. İşte, Adalet Bakanlığı 5 yıl ceza indirimi olacak mı, var mı? 5. Yargı Paketi'nde neler var? İşte son dakika açıklaması...
Adalet Bakanlığı 5 yıl ceza indirimi olacak mı, var mı? 5. Yargı Paketi'nde neler var? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TBMM Genel Kurulu, salı günü, 5. Yargı Paketi olarak bilinen İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine, maddeleri üzerinden devam edecek. İşte, Adalet Bakanlığı 5 yıl ceza indirimi olacak mı, var mı? 5. Yargı Paketi'nde neler var? İşte son dakika açıklaması...
5.YARGI PAKETİNDE NELER VAR, NELERİ KAPSIYOR?
-Çocuk haczi olarak da ifade edilen çocuk teslim usulüne yönelik düzenleme
-Çocuk teslim merkezleri hayata geçirilecek
-Çocuk, icranın konusu olmaktan çıkarılacak
-Hacizli malın mezat salonlarında satışı kaldırılacak
-İcra dairelerine düzenleme
-İcranın geri bırakılması kararında yerel mahkemeye yetki
-Rızaen satış yetkisinin şartları
-Elektronik ortamda açık artırmaya ilişkin hükümler
-Haczedilen malın satışına ilişkin hazırlık işlemleri
-Taşınır ihalesine ilişkin değişiklikler taşınmazlar için de geçerli olacak
-İcra mahkemesi bazı hallerde duruşma yapmadan karar verebilecek
-İhale tamamen elektronik ortama alınacak
-Sosyal çalışmacı, psikolog ve pedagoglar da yol tazminatı alacak
-Çocuklara dair düzenlemeler
-Çocuğun teslimine dair işlemler
-Çocukla kişisel ilişki kurulması işlemleri
-İlk aykırılıkta danışmanlık tedbiri
-Çocuk Koruma Kanunu'nda değişiklik
-Cezai yaptırımlar
-Giderlerin karşılanması
Kabul edilen maddelere göre, iş yoğunluğunun veya personel sayısının fazla olduğu icra dairelerinde; dairenin düzenli, uyumlu ve verimli çalışmasını sağlamak için Adalet Bakanlığınca, icra müdür ve müdür yardımcıları arasından, icra müdürünün yetkilerini haiz bir "icra başmüdürü" görevlendirilebilecek.
İş yoğunluğunun veya icra dairesi sayısının fazla olduğu illerde Adalet Bakanlığınca yetki çevresi de belirlenmek suretiyle bir veya birden fazla icra daireleri başkanlığı kurulabilecek. Başkanlıkta bir başkan ile yeteri kadar başkan yardımcısı bulunacak. Başkan birinci sınıf olmuş, başkan yardımcısı ise birinci sınıfa ayrılmış adli yargı hakim ve cumhuriyet savcıları arasından muvafakatleri alınarak Bakanlıkça atanacak. Ayrıca başkanlıkta, yeteri kadar icra başmüdürü, icra müdürü, icra müdür yardımcısı, icra katibi ve memur görevlendirilecek.
Başkanlık, icra dairelerinin gözetim ve denetimlerini yapacak, idari işlerine bakacak, mevzuatla verilen görevleri yerine getirecek. Bu hüküm iflas daireleri ile iflas dairelerinde çalışan görevliler hakkında da uygulanacak.
İcranın geri bırakılması kararında yerel mahkemeye yetki
Uygulamada yaşanan sorunların giderilmesi ve hak kayıplarının önlenmesi amacıyla yapılan değişiklikle, icranın geri bırakılması kararını verme yetkisi, kanun yolu aşamasına göre bölge adliye mahkemesi veya Yargıtaydan alınarak takibin yapıldığı yer icra mahkemesinde olacak. İcranın geri bırakılması kararının, istinaf ve temyiz aşamaları bakımından ayrı ayrı alınması usulü ise muhafaza edilecek.
Bölge adliye mahkemesince istinaf başvurusunun kesin olarak esastan reddine karar verilmesi halinde, alacaklının istemi üzerine, başkaca işleme gerek kalmaksızın teminata konu olan para alacaklıya ödenecek.
İstinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin karara karşı temyiz yolunun açık olması halinde icranın geri bırakılması kararının etkisi, temyiz yoluna başvurma süresinin dolmasına kadar devam edecek.
Haczi yapan memur, sicile kayıtlı mallar hariç olmak üzere haczettiği malın kıymetini takdir edecek, icabında bilirkişiye müracaat edebilecek.
Teklifin 6. Maddesi'nin kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, birleşime ara verdi.
Aradan sonra komisyonun yerine oturmaması üzerine Erdoğmuş, birleşimi yarın saat 14.00'de toplanmak üzere kapattı.
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