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SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosunu duyurdu! 18 Kasım 2021 vaka ve vefat rakamları

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.11.2021 Güncelleme Tarihi: 18.11.2021
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SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosunu duyurdu! 18 Kasım 2021 vaka ve vefat rakamları

Son dakika... Sağlık Bakanlığı 24 saatlik Kovid-19 tablosunu duyurdu. 18 Kasım 2021'e ait vaka, vefat ve aşılama rakamları nasıl şekillendi? İşte detaylar...

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı günlük Kovid-19 verilerini içerene tabloyu duyurdu.

18 Kasım 2021'e ait vaka, vefat ve aşılama rakamları nasıl şekillendi? İşte detaylar...

GÜNÜN VAKA VE VEFAT RAKAMLARI

Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 223 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 234 kişinin testi pozitif çıktı, 226 kişi yaşamını yitirdi.

İŞTE GÜNÜ KORONAVİRÜS TABLOSU (18 KASIM)

Sosyal medyadan açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "AŞI İÇİN BİRLİK ÇAĞRISI Halkımızdan salgınla mücadelenin şartlarına uymasını, ertelenen, zamanı gelen dozları hemen yaptırmasını istiyoruz. Sağlık camiamızdan aşı kararsızlarını aydınlatmak için destek, tüm medyadan aşı için kamu iletişimi hizmetinde daha fazla ısrar bekliyoruz." dedi.

GEÇMİŞ GÜNLERE AİT KOVİD-19 TABLOLARI

16 KASIM

15 KASIM

14 KASIM

13 KASIM

12 KASIM

11 KASIM

10 KASIM

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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