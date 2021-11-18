SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosunu duyurdu! 18 Kasım 2021 vaka ve vefat rakamları

İŞTE GÜNÜ KORONAVİRÜS TABLOSU (18 KASIM)

Sosyal medyadan açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "AŞI İÇİN BİRLİK ÇAĞRISI Halkımızdan salgınla mücadelenin şartlarına uymasını, ertelenen, zamanı gelen dozları hemen yaptırmasını istiyoruz. Sağlık camiamızdan aşı kararsızlarını aydınlatmak için destek, tüm medyadan aşı için kamu iletişimi hizmetinde daha fazla ısrar bekliyoruz." dedi.