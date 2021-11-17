Son dakika: AK Parti Grup Toplantısı | Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'helalleşme' tepkisi: Sen önce benim başörtülü bacılarımdan helallik dile
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Türkkan ve Akşener'e sert çıkarak, "Şehit yakınına hakaret edenlerin milletvekilliği sakıt olmuştur. Bu tür bir bayana milletimizin gereken cevabı 2023'ün Haziran'ında verecektir. Bu çatının altı bu tür kadınlara asla müsaade etmez." ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme yolculuğu'na da tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Sen önce benim başörtülü kızlarımdan bacılarımdan helallik iste." dedi. 'Milletimizi faize ezdirmeyeceğiz' diyen Başkan Erdoğan, "Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi kimse kusura bakmasın faiz ve enflasyonla mücadelemi sürdüreceğim." açıklamasında bulundu. Öte yandan Başkan Erdoğan, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Siyasette 50+1 tartışmasıyla ilgili konuşan Başkan Erdoğan, "O konuda değişikliğe giderse Parlamento gider" dedi.
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:
SEZAİ KARAKOÇ HAKK'A YÜRÜDÜ
Sözlerimin hemen başında milli sanat ve düşünce nehrimizin günümüze akan temsilcilerimizden olan merhum Sezai Karakoç üstadı rahmetle anıyorum. Kendisi İslam medeniyetini aynı zamanda bir fikir medeniyeti olarak da telakki ediyordu. İnsanı düşüncede hayat arayan, düşüncesi dirilmeden inancı, inancı dirilmeden sanatı ve edebiyatı dirilmeyecek bir varlık olarak görüyordu. Şiirleri, yazıları ve sohbetleriyle dal budak salan ve sanatını da işte bu diriliş ağacının gölgesi etrafında şekillendirmişti. Onun "Ben Müslümanım, insanlığın türküsünü söylüyorum" sözü bile hepimizi uzun uzun düşündürmeye yeterli mesajlarla yüklüdür. Birçok nesillerin olduğu gibi sonraki kuşakların da kendisinden öğrenecek çok şeyleri var diye düşünüyorum. Tabi Karakoç'u Monna Rosa'sız anmak olmaz. "Ah senin yüzünden kara batacak siyah güller, ak güller..."
GRUP BAŞKANVEKİLLİĞİ DEĞİŞİMİ
İsmet Yılmaz kardeşimizle grubumuzun ahenkli çalışacağına inanıyorum. Kendisini tebrik ediyor, Naci Bostan beyefendiyle çalışmaya devam edeceğimizi belirtmek istiyorum. Naci hocamıza grubum adına ayrıca teşekkür ediyorum.
AKŞENER'E SERT ÇIKTI
Şehit yakınına hakaret edenlerin milletvekiliği sakıt olmuştur. Bir bayanın ağzından yavşak, yavşaklar kelimesi yakışır mı ya? Milletimiz inanıyorum ki seçimlerde gereken cevabı verecektir. Zira bu çatının altı bu tür kadınlara yakışmaz. Müsaade etmez.
Aynı yalanları sürekli tekrarlamalarına alıştık. Kendileriyle hukuk önünde hesaplaşıyor. Attıkları iftiraların bedelini ödetiyoruz. Ancak bu kez doğrudan milletimizin güvenliği hedef alınmıştır. Evet CHP'nin tezkere oylamasında yaptığı bu oylamadan sonra CHP'nin sırtını kimler sıvazlıyor, kimler teşekkür ediyorsa ipini de onlar tutuyor demektir.
CHP'YE 'TEZKERE' TEPKİSİ
CHP yeminli Türkiye düşmanlarının ülke içindeki taşeronluğuna talip olmuştur. Hiç merak etmeyin. Başaramayacaklar. Çünkü Türkiye eski Türkiye değil. Milletimiz olup biten her şeyin farkındadır. Muhalefeti destekleyerek Türkiye'de yönetimi değiştirmeliyiz diyenlerin derdi ülkemizde hak ve özgürlükleri geliştirmek asla değildir. Bu siklet bu yükü kaldırır, kaldırmakla kalmaz yere çalıp paramparça eder.
CHP genel başkanı yalanlarına milletimizi inandıramadığnı görünce milletimizin değerlerini istismara yöneldi. Bir yandan Türkiye'nin sıkıntılarını çözmekten bahsediyor yatırımları yapılamaz, kamu görevlilerini çalışamaz hale getirmeye çalışıyor. Son günlerde bir de helalleşelim diyor. Peki Kılıçdaroğlu helalleşmeyi nasıl anlıyor. Nasıl anlıyor? Bu kavramdan ne çıkarıyor?
KILIÇDAROĞLU'NA HELALLEŞME TEPKİSİ
Dün helalleşme ile büyük bir kavga yaşayıp bugün helalleşme derdine düşmesi ne enteresan değil mi? Sen önce benim başörtülü kızlarımdan bacılarımdan helallik dile. Utanmadan sıkılmadan 'onların hukukunu biz koruduk' diyorsun. Hayatın yalan! Biz bu işin gerisini bilmesek diyeceğiz ki "olabilir, insan değişebilir" diyeceğiz.
Bay Kemal ben seninle ilgili kazandığım davaları geri çektim mi? Çektim. Sen bunların hiçbirinin kad-u kıymetini bilmedin. Burada maalesef bir değişim de yok. Değişen biri de yok. Sadece bunlara verilen rol değişti. Dün tüm güçleriyle vesayetin bekçiliğine düşmanlığa soyunmuşlardı. Bugün biraz zoraki de olsa başka şeyler söylerek başka bir görünüme bürünmeye çalışıyorlar. Tabi yerseniz. Bu bukalemun siyasetini milletimizin takdirine havale ediyoruz.
ELLERİNDE BİR EKONOMİ KALDI
Saldırılarla ülkemizi ve milletimizi kıramayanlar ellerindeki son koz olarak ekonomiyi kullanmanın derdine düştü. 15 Temmuz'un ardından kirli kanalları kapatılınca ekonomimiz doğrudan saldırı altına alındı. Siz bakmayın herkesin kuyruğu dik tutma çabasına. Herkes bu sıkıntının içerisinde. Buna Avrupası, Amerikası da dahil. Akaryakıt, elektrik gibi kalemlerin fiyatlarını kontrol altında tutuyoruz. Bunları niye konuşmuyorlar. Maliyetlerin dörtte birine kullanıcıya ulaştırıyoruz. Pandemiye rağmen Avrupanın en ucuz fiyatlarıyla vatandaşımıza biz sunuyoruz.
Enflasyonu bilmeyen ülkelerin şaşkına döndüğü bir dönemde bizim bunun dışında kalmamız mümkün değildir
ASGARİ ÜCRETLİYİ ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ
Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek için azami çabayı gösteriyoruz. İnşaAllah asgari ücreti de bu perspektifte değerlendirerek ilerleyeceğiz.
FAİZ BELASINI KALDIRACAĞIZ
Bakın bir kez daha açık net söylüyorum. Biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Faiz sebeptir. Enflasyon sonuçtur. Bunun başka çıkışı olamaz. Milletimizi faize ezdirmeyeceğiz.
Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi kimse kusura bakmasın faiz ve enflasyonla mücadelemi sürdüreceğim.
TÜSİAD'A TEPKİ: İSTEDİĞİNİZ KADAR SALLAYIN TUTMAZ
İş adamlarına sesleniyorum. Yatırım için faizin düşmesini istiyorlar. Sonra çıkıp TÜSİAD'ı olsun çıkıp bize sallıyorlar. İstediğiniz kadar sallayın tutmaz.
Biz bir şeye inandık. Bu ülkeyi kalkındırmak için TÜSİAD'ı vs. fark etmez dürüst olacaksınız. Sıkışınca kapıyı çalacaksın, işi yoluna koyunca iktidara sallayacaksınız.
MİLLİ ENERJİDE YENİ MÜJDE
Türkiye Akdeniz'de ve Karadeniz'deki sondaj arama çalışmalarını sürdürüyor. Sondaj çalışmalarımıza dördünc gemimizi de ekledik. Bu gemi diğerlerinden farklı olarak yedinci nesil en modern son teknolojiyle donatılmış ilk defa bizim kullanacağımız sıfır bir gemidir. Dünyada bu gemiyi kullanan 5 ülke var biri biziz. Yeni gemimizin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.
Başkan Erdoğan grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Merkez Bankası'nın faiz kararı ve siyaset gündemindeki 50+1 tartışmalarına değinen Erdoğan, önemli açıklamalar yaptı.
SİYASETTE 50+1 TARTIŞMASI
Bunların hepsi maalesef yalan dolan, bu tür şeyler. Bu konularla, özellikle Anayasa değişikliğiyle ilgili karar merci parlamentodur.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI
Merkez Bankası bağımsız değil mi? Bırakın da bağımsız olarak kararını o versin.
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