Son dakika: AK Parti Grup Toplantısı | Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na ’helalleşme’ tepkisi: Sen önce benim başörtülü bacılarımdan helallik dile

AKŞENER'E SERT ÇIKTI

Şehit yakınına hakaret edenlerin milletvekiliği sakıt olmuştur. Bir bayanın ağzından yavşak, yavşaklar kelimesi yakışır mı ya? Milletimiz inanıyorum ki seçimlerde gereken cevabı verecektir. Zira bu çatının altı bu tür kadınlara yakışmaz. Müsaade etmez.

Aynı yalanları sürekli tekrarlamalarına alıştık. Kendileriyle hukuk önünde hesaplaşıyor. Attıkları iftiraların bedelini ödetiyoruz. Ancak bu kez doğrudan milletimizin güvenliği hedef alınmıştır. Evet CHP'nin tezkere oylamasında yaptığı bu oylamadan sonra CHP'nin sırtını kimler sıvazlıyor, kimler teşekkür ediyorsa ipini de onlar tutuyor demektir.

CHP'YE 'TEZKERE' TEPKİSİ

CHP yeminli Türkiye düşmanlarının ülke içindeki taşeronluğuna talip olmuştur. Hiç merak etmeyin. Başaramayacaklar. Çünkü Türkiye eski Türkiye değil. Milletimiz olup biten her şeyin farkındadır. Muhalefeti destekleyerek Türkiye'de yönetimi değiştirmeliyiz diyenlerin derdi ülkemizde hak ve özgürlükleri geliştirmek asla değildir. Bu siklet bu yükü kaldırır, kaldırmakla kalmaz yere çalıp paramparça eder.

CHP genel başkanı yalanlarına milletimizi inandıramadığnı görünce milletimizin değerlerini istismara yöneldi. Bir yandan Türkiye'nin sıkıntılarını çözmekten bahsediyor yatırımları yapılamaz, kamu görevlilerini çalışamaz hale getirmeye çalışıyor. Son günlerde bir de helalleşelim diyor. Peki Kılıçdaroğlu helalleşmeyi nasıl anlıyor. Nasıl anlıyor? Bu kavramdan ne çıkarıyor?