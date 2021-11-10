Son dakika: Emine Erdoğan'dan "10 Kasım" paylaşımı
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 83. yılında saygı ve rahmetle yad ettiğini bildirdi.
Emine Erdoğan, Twitter hesabından "10 Kasım" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 83. yılında saygı ve rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 83. yılında saygı ve rahmetle yâd ediyorum. #10Kasım— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) November 10, 2021