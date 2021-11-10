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Son dakika: Emine Erdoğan'dan "10 Kasım" paylaşımı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.11.2021
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Son dakika: Emine Erdoğan’dan 10 Kasım paylaşımı

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 83. yılında saygı ve rahmetle yad ettiğini bildirdi.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından "10 Kasım" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 83. yılında saygı ve rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Devlet erkanı Anıtkabirde DEVLET ERKANI ANITKABİR'DE

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