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PKK'dan CHP'ye tezkere teşekkürü! Tanışma için bir heyet çağıracaklar

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Giriş Tarihi: 10.11.2021 Güncelleme Tarihi: 10.11.2021
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PKK’dan CHP’ye tezkere teşekkürü! Tanışma için bir heyet çağıracaklar

Türkiye, sınırını tehdit eden terör unsurlarına yönelik TBMM'ye getirdiği tezkere CHP ve HDP "hayır" oyu vermişti. PKK'nın Suriye kolu olan PYD'nin elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin adlı terörist CHP'ye, tezkereye hayır dediği için teşekkür etti. Söz konusu adımı 'Türkiye'de dengelerin değiştiği' şeklinde yorumlayan terörist daha da ileri giderek "CHP'den bir heyeti davet edebiliriz" dedi.

Irak ve Suriye'de terör örgütlerine karşı, TSK'nın sınır ötesindeki görev süresini 2 yıl uzatacak olan tezkereye CHP, HDP'den gelen "Yeni bir yürüyüşe başlama konusunda tezkereler ilk önemli imtihan olacaktır" ve "Tezkereye hayır deyin" çağrıları sonrası 'hayır' oyu verdi.

"TEZKEREYE 'HAYIR' OLUMLU BİR ADIM"
Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin, CHP'nin tutumunu 'olumlu' buldu. Uluslararası güçlerin PYD işgalindeki bölgelere yönelik bir operasyona karşı durmasının CHP'yi Suriye tezkeresine "hayır" deme konusunda cesaretlendirdiğini belirten Şahin, her halükârda bunun iyi bir sinyal ve önemli bir adım olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE'DE DENGELERİN DEĞİŞTİĞİNİ GÖSTERİYOR"
Terörist "CHP böyle bir şey yapıyorsa bu da Türkiye içerisindeki dengelerin değiştiğine işaret ediyor. Bu da umut verici" şeklinde konuştu.

Elebaşı Şahin, "CHP'den bir heyet davet etmek ister misiniz buraya?" sorusuna da, "Olabilir. Bence olumlu da olabilir" cevabını verdi.

PKK'DAN DA ALKIŞ GELMİŞTİ
Yeni Şafak'ın haberine göre; Öte yandan CHP'nin, HDP'nin çağrısıyla Irak ve Suriye tezkeresine "hayır" oyu vermesi terör örgütü PKK'dan tam not aldı. Konuyla ilgili konuşan PKK elebaşlarından Mustafa Karasu, CHP'nin "evet" demesi halinde iktidar olma iddiasını sürdüremeyeceğini anladığını belirterek "Böyle düşünüyorsa doğrudur. Hayırlı bir iş yapmıştır" dedi.

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