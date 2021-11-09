CHP ve İYİ Parti’nin provokatör ilan ettiği şehit ağabeyi Tahir Gümren hakkındaki gerçek ortaya çıktı! İzmir’den mi geldi?

CHP'Lİ ÖZTRAK NE DEMİŞTİ?

Toplantıya ilişkin açıklamada bulunan Parti Sözcüsü Öztrak, İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit yakınına küfür etmesine ilişkin, "Bu işte çok ağır bir provokasyon olduğu açık. İzmir'de yaşayan bir vatandaş kalkıyor Meral Hanım'ın gezisi için özel olarak oraya geliyor. Bu hayatın olağan akışına uygun bir durum değil." dedi.