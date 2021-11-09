09 Kasım 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri CHP ve İYİ Parti'nin provokatör ilan ettiği şehit ağabeyi Tahir Gümren hakkındaki gerçek ortaya çıktı! İzmir'den mi geldi?

CHP ve İYİ Parti'nin provokatör ilan ettiği şehit ağabeyi Tahir Gümren hakkındaki gerçek ortaya çıktı! İzmir'den mi geldi?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.11.2021 Güncelleme Tarihi: 09.11.2021
ABONE OL
CHP ve İYİ Parti’nin provokatör ilan ettiği şehit ağabeyi Tahir Gümren hakkındaki gerçek ortaya çıktı! İzmir’den mi geldi?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in provokatör ilan ettiği şehit ağabeyi Tahir Gümren'in İzmir'den Bingöl'e gittiği iddia edilmişti. Terör yandaşlarını savunan Akşener, küfür edilen şehit ağabeyine cephe açarak iftiralarda bulunmuştu. "İzmir'den gelerek provokatörlük yaptı" denilen Tahir Gümren'in Bingöl'de yaşadığı ortaya çıktı.

İYİ Parti ve CHP'liler, Lütfü Türkkan'ın küfür ettiği şehit ağabeyi Tahir Gümren'in İzmir'den Bingöl'e giden bir provokatör olduğunu iddia etti. Şehit ailesine edilen alçak küfrü eleştirmek yerine Türkkan'a sahip çıkanların iftiraları bir kez daha ellerinde patladı.

"İZMİR'DEN GELDİ" DEMİŞLERDİ

CHP'li Faik Öztrak ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener açıklamalarında küfür edilen şehit ağabeyini hedef gösterdi. "İzmir'den gelerek provokatörlük yaptı" denilen Tahir Gümren'in Bingöl'de yaşadığı ortaya çıktı.

Provokatör ilan şehit ağabeyi Tahir Gümren Gümren 2011 Haziran ayında Manisa'dan Bingöl'e geri dönmüş. Bingöl'de yaşamaya devam eden şehit ağabeyi Tahir Gümren'in inşaat işçisi olarak çalıştığı öğrenildi.

Aynı zamanda Gümren'in İzmir ile her hangi bir bağlantısı da bulunmuyor.

CHP'Lİ ÖZTRAK NE DEMİŞTİ?

Toplantıya ilişkin açıklamada bulunan Parti Sözcüsü Öztrak, İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit yakınına küfür etmesine ilişkin, "Bu işte çok ağır bir provokasyon olduğu açık. İzmir'de yaşayan bir vatandaş kalkıyor Meral Hanım'ın gezisi için özel olarak oraya geliyor. Bu hayatın olağan akışına uygun bir durum değil." dedi.

AKŞENER YALANI YİNELEDİ

CHP ile ortak yapım bir yalanı yeniden dillendiren Akşener, bugün partisinin grup toplantısında "provokasyon" iddiasını yineledi. Akşener, "Geçtiğimiz cuma AK Parti'nin, planlı bir provokasyonu sonucunda talihsiz bir olay yaşadık. Malı bulan mağribiler, cuma akşamından beri bu olay üzerinde tepindikçe tepiniyor." ifadeleriyle okları Lütfü Türkkan'dan şehit yakınına çevirmeye kalkıştı.

İkiyüzlü Akşener! İKİYÜZLÜ AKŞENER!
Akşener sicili kabarık Ali Haydar Yener’in Meclis’te sesi oldu AKŞENER SİCİLİ KABARIK ALİ HAYDAR YENER'İN MECLİS'TE SESİ OLDU
Meral Akşener Lütfü Türkkan’a sahip çıktı! MERAL AKŞENER LÜTFÜ TÜRKKAN'A SAHİP ÇIKTI!
Millet İttifakı’nda Türkkan sessizliği! MİLLET İTTİFAKI'NDA TÜRKKAN SESSİZLİĞİ!
İşte CHP’deki Türkkan sessizliğinin nedeni İŞTE CHP'DEKİ TÜRKKAN SESSİZLİĞİNİN NEDENİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA