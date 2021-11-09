CHP ve İYİ Parti'nin provokatör ilan ettiği şehit ağabeyi Tahir Gümren hakkındaki gerçek ortaya çıktı! İzmir'den mi geldi?
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in provokatör ilan ettiği şehit ağabeyi Tahir Gümren'in İzmir'den Bingöl'e gittiği iddia edilmişti. Terör yandaşlarını savunan Akşener, küfür edilen şehit ağabeyine cephe açarak iftiralarda bulunmuştu. "İzmir'den gelerek provokatörlük yaptı" denilen Tahir Gümren'in Bingöl'de yaşadığı ortaya çıktı.
İYİ Parti ve CHP'liler, Lütfü Türkkan'ın küfür ettiği şehit ağabeyi Tahir Gümren'in İzmir'den Bingöl'e giden bir provokatör olduğunu iddia etti. Şehit ailesine edilen alçak küfrü eleştirmek yerine Türkkan'a sahip çıkanların iftiraları bir kez daha ellerinde patladı.
"İZMİR'DEN GELDİ" DEMİŞLERDİ
CHP'li Faik Öztrak ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener açıklamalarında küfür edilen şehit ağabeyini hedef gösterdi. "İzmir'den gelerek provokatörlük yaptı" denilen Tahir Gümren'in Bingöl'de yaşadığı ortaya çıktı.
Provokatör ilan şehit ağabeyi Tahir Gümren Gümren 2011 Haziran ayında Manisa'dan Bingöl'e geri dönmüş. Bingöl'de yaşamaya devam eden şehit ağabeyi Tahir Gümren'in inşaat işçisi olarak çalıştığı öğrenildi.
Aynı zamanda Gümren'in İzmir ile her hangi bir bağlantısı da bulunmuyor.
CHP'Lİ ÖZTRAK NE DEMİŞTİ?
Toplantıya ilişkin açıklamada bulunan Parti Sözcüsü Öztrak, İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit yakınına küfür etmesine ilişkin, "Bu işte çok ağır bir provokasyon olduğu açık. İzmir'de yaşayan bir vatandaş kalkıyor Meral Hanım'ın gezisi için özel olarak oraya geliyor. Bu hayatın olağan akışına uygun bir durum değil." dedi.
AKŞENER YALANI YİNELEDİ
CHP ile ortak yapım bir yalanı yeniden dillendiren Akşener, bugün partisinin grup toplantısında "provokasyon" iddiasını yineledi. Akşener, "Geçtiğimiz cuma AK Parti'nin, planlı bir provokasyonu sonucunda talihsiz bir olay yaşadık. Malı bulan mağribiler, cuma akşamından beri bu olay üzerinde tepindikçe tepiniyor." ifadeleriyle okları Lütfü Türkkan'dan şehit yakınına çevirmeye kalkıştı.
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