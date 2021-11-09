Demirtaş’a hassasiyet gösterdi şehit ağabeyini provokatör ilan etti! İYİ Partili Akşener’e sert tepki

ŞEHİT AĞABEYİNE 'AHLAKSIZ' VE 'PROVOKATÖR' BENZETMESİ

Son olarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında Lütfü Türkkan'ın yaptığı çirkinliğe tepki göstermek şöyle dursun, şehit kardeşi Tahir Gürman'a "Ahlaksız" ve "Provokatör" gibi yakıştırmalar yaptı.