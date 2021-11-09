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Demirtaş'a hassasiyet gösterdi şehit ağabeyini provokatör ilan etti! İYİ Partili Akşener'e sert tepki
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın şehit kardeşine küfrü Meral Akşener'in gerçek yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a hassasiyet gösteren Akşener'in şehit ağabeyini provokatör ilan etmesi tepki çekti. Sosyal medyada Meral Akşener'e "Şehidin namusuna küfredenlere vatanın namusu emanet edilir mi Akşener?" mesajlarıyla tepki gösterildi.
Giriş Tarihi: 09.11.2021 13:22Güncelleme Tarihi: 09.11.2021 13:51