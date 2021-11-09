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Haberler Galeri Demirtaş'a hassasiyet gösterdi şehit ağabeyini provokatör ilan etti! İYİ Partili Akşener'e sert tepki

Demirtaş'a hassasiyet gösterdi şehit ağabeyini provokatör ilan etti! İYİ Partili Akşener'e sert tepki

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın şehit kardeşine küfrü Meral Akşener'in gerçek yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a hassasiyet gösteren Akşener'in şehit ağabeyini provokatör ilan etmesi tepki çekti. Sosyal medyada Meral Akşener'e "Şehidin namusuna küfredenlere vatanın namusu emanet edilir mi Akşener?" mesajlarıyla tepki gösterildi.

Giriş Tarihi: 09.11.2021 13:22 Güncelleme Tarihi: 09.11.2021 13:51
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Demirtaş’a hassasiyet gösterdi şehit ağabeyini provokatör ilan etti! İYİ Partili Akşener’e sert tepki

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit kardeşi Tahir Gümren'e ettiği ağza alınmayacak küfürler büyük tepki çekti. Skandal ifadelerin ardından İYİ Parti'den ise Lütfü Türkkan'a sahip çıkan şehit kardeşine ise 'Provokasyon' benzetmesi yapılan çirkin açıklamalar geldi.

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Demirtaş’a hassasiyet gösterdi şehit ağabeyini provokatör ilan etti! İYİ Partili Akşener’e sert tepki

ŞEHİT AĞABEYİNE 'AHLAKSIZ' VE 'PROVOKATÖR' BENZETMESİ

Son olarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında Lütfü Türkkan'ın yaptığı çirkinliğe tepki göstermek şöyle dursun, şehit kardeşi Tahir Gürman'a "Ahlaksız" ve "Provokatör" gibi yakıştırmalar yaptı.

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Demirtaş’a hassasiyet gösterdi şehit ağabeyini provokatör ilan etti! İYİ Partili Akşener’e sert tepki

TÜRKKAN'A YÜREKLİLİK VE OLGUNLUK ÖVGÜSÜ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, şehit kardeşine partisinin milletvekili Lütfü Türkkan'ın ettiği ağza alınmayacak sözlerine adeta sahip çıktı. Türkkan'ın özrünü de 'Yüreklilik ve olgunluk' olarak niteledi.

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Demirtaş’a hassasiyet gösterdi şehit ağabeyini provokatör ilan etti! İYİ Partili Akşener’e sert tepki

BAŞAK DEMİRTAŞ'A HASSAS ŞEHİT AĞABEYİNE DEĞİL

Öte yandan Akşener'in daha önce eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a sosyal medya üzerinden yapılan hakaretler nedeniyle verdiği tepki de tekrar gündeme geldi.

Akşener'in terör örgütü üyeliğinden yargılanan Demirtaş'ın eşi için gösterdiği hassasiyeti şehit eşi için göstermedi.

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Demirtaş’a hassasiyet gösterdi şehit ağabeyini provokatör ilan etti! İYİ Partili Akşener’e sert tepki

İKİ AYRI AKŞENER

İşte Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ayrı, şehit ağabeyine ayrı! İki farklı Meral Akşener.