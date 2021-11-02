02 Kasım 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Denetim raporlarına takıldı! CHP'li belediyeler fondaş medyayı maaşa bağladı: Yüz binlerce lira ödendi

Denetim raporlarına takıldı! CHP'li belediyeler fondaş medyayı maaşa bağladı: Yüz binlerce lira ödendi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.11.2021 Güncelleme Tarihi: 02.11.2021
ABONE OL
Denetim raporlarına takıldı! CHP’li belediyeler fondaş medyayı maaşa bağladı: Yüz binlerce lira ödendi

CHP yanlısı medya kamu kaynaklarından büyük reklam paralarıyla zengin edildi. Ana akım medyaya 'yandaş medya' suçlamasıyla sadece devlet imkanlarından desteklendiği iftirasını atan CHP ve medyasının foyası ortaya çıktı. CHP'li belediyelerin halka hizmet için kullanması gereken paraları, partiye yakın medya kuruluşlarını beslemek için kullandığı belgelendi.

Dilinden "yandaş ve besleme medya oluşumuna karşıyız" sözlerini eksik etmeyen, sık sık ana akım medyaya "İktidara yakın medyaya el koyacağız" tehditleri savuran CHP'nin kendisine yakın medya kuruluşlarını beslediği, belgelerle ortaya çıktı.

CHP'ye yakın olan medya kuruluşları, partinin belediyeleri tarafından halktan alınan vergilerle düzenli olarak maaşa bağlandı.

CHP'nin kazandığı belediyeler üzerinden kendine yakın medya kuruluşlarına düzenli para aktarması, son olarak CHP'li Kartal Belediyesi'nin denetim raporlarına yansıdı.

YÜZ BİNLERCE LİRA ÖDENDİ
Aralarında Halk TV, KRT, TELE 1, Cumhuriyet ve Birgün gazetelerinin de bulunduğu medya kuruluşlarına yüz binlerce lira ödendiği ortaya çıktı.

Raporda, sadece Halk TV'nin bile CHP'li belediyelerden 75 bin 595 liralık hakediş düzenlediği görüldü.

CHP’nin “maske”si düştü! CHP'NİN "MASKE"Sİ DÜŞTÜ!

CHP medyası kara parayla mı fonlandı? CHP MEDYASI KARA PARAYLA MI FONLANDI?
CHP’de kaybolan 40 milyon TL nerede? CHP'DE KAYBOLAN 40 MİLYON TL NEREDE?
Soyer mi besliyor? Milyonlar akıttı SOYER Mİ BESLİYOR? MİLYONLAR AKITTI
CHP-FETÖ destekli sosyal medya çetesi deşifre oldu CHP-FETÖ DESTEKLİ SOSYAL MEDYA ÇETESİ DEŞİFRE OLDU
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA