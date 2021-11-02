Denetim raporlarına takıldı! CHP'li belediyeler fondaş medyayı maaşa bağladı: Yüz binlerce lira ödendi
CHP yanlısı medya kamu kaynaklarından büyük reklam paralarıyla zengin edildi. Ana akım medyaya 'yandaş medya' suçlamasıyla sadece devlet imkanlarından desteklendiği iftirasını atan CHP ve medyasının foyası ortaya çıktı. CHP'li belediyelerin halka hizmet için kullanması gereken paraları, partiye yakın medya kuruluşlarını beslemek için kullandığı belgelendi.
Dilinden "yandaş ve besleme medya oluşumuna karşıyız" sözlerini eksik etmeyen, sık sık ana akım medyaya "İktidara yakın medyaya el koyacağız" tehditleri savuran CHP'nin kendisine yakın medya kuruluşlarını beslediği, belgelerle ortaya çıktı.
CHP'ye yakın olan medya kuruluşları, partinin belediyeleri tarafından halktan alınan vergilerle düzenli olarak maaşa bağlandı.
CHP'nin kazandığı belediyeler üzerinden kendine yakın medya kuruluşlarına düzenli para aktarması, son olarak CHP'li Kartal Belediyesi'nin denetim raporlarına yansıdı.
YÜZ BİNLERCE LİRA ÖDENDİ
Aralarında Halk TV, KRT, TELE 1, Cumhuriyet ve Birgün gazetelerinin de bulunduğu medya kuruluşlarına yüz binlerce lira ödendiği ortaya çıktı.
Raporda, sadece Halk TV'nin bile CHP'li belediyelerden 75 bin 595 liralık hakediş düzenlediği görüldü.
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