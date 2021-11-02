Denetim raporlarına takıldı! CHP’li belediyeler fondaş medyayı maaşa bağladı: Yüz binlerce lira ödendi

YÜZ BİNLERCE LİRA ÖDENDİ

Aralarında Halk TV, KRT, TELE 1, Cumhuriyet ve Birgün gazetelerinin de bulunduğu medya kuruluşlarına yüz binlerce lira ödendiği ortaya çıktı.

Raporda, sadece Halk TV'nin bile CHP'li belediyelerden 75 bin 595 liralık hakediş düzenlediği görüldü.