CHP yandaşı kanalları Tunç Soyer mi besliyor? Milyonlar akıttı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 2021 yılı medya planlama hizmeti için 2 milyon 842 bin lira kaynak ayırdı. Bu para ise, CHP yandaşı kanallara aktarılacak. Soyer, sosyal medya hesabı için de 722 bin lira harcamıştı.
Tunç Soyer, belediyenin kaynaklarındaki aslan payını, PR çalışmalarına ayırdı. CHP yandaşı televizyon programlarında çıkıp konuşmak için milyonlarca lira bütçe çıkardı.
Çeyrek asırdır CHP yönetiminde olan İzmir'in borcu 9 milyar lirayı aştı. Tunç Soyer, bu borcu kapatmak için ise yine milyarlarca lira borç aldı.
Göreve geldiği günden beri kentte kronikleşen hiçbir soruna çözüm üretemeyen Soyer, hizmetten başka her şeye para buluyor.
Kronikleşen onca sorun varken Soyer, televizyonlara çıkıp kendi reklamını yapıyor ve bunun için milyonlarca lira para akıtıyor.
Tunç soyer'in CHP yandaşı kanallara 2 milyon 842 bin 600 lira daha dağıtacağı ortaya çıktı. Soyer'in çıktığı kanallar ise, FOX TV, KRT, TELE1 ve Halk TV.
Soyer, sosyal medya hesabı için de 722 bin 500 lira harcamıştı. Bu rakama göre, Soyer'in attığı her tweet bir servet değerinde.
Sosyal medyadan atılan mesajın hiçbir masrafı olmayacağı göz önüne alındığında harcanan bu kadar paranın Soyer'e övgüler dizen trollere mi gittiği sorusu gündeme geldi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kredi faizleri düşecek mi? 19 Nisan Ziraat, Halkbank, Akbank, ING, Garanti ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları
- MEB SON DAKİKA: Okullar bu dönem ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman, hangi tarihte olacak?
- La Casa De Papel çılgınlarına müjde... La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Netflix La Casa De Papel yeni bölüm fragmanı...
- Acun Ilıcalı resti çekti kalemi kırıldı! Artık TV8 ekranlarında olmayacak! Beklenen resmi açıklama geldi...
- Araba alacaklar dikkat! Tarih verdi ve uyardı! Sıfır araba fiyatları yükselecek mi?
- İllere göre haftalık vaka sayısı: İl il risk haritası son dakika! O illerde durum ürkütücü...
- Kabine toplantısı son dakika: Hafta içi ve hafta sonu yasakları hangi illerde kalkacak? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı...
- Ziraat Bankası'ndan müjde! Ramazan kampanyası belli oldu! Toplamda 100 TL hediye...
- Emeklinin yüzünde çiçeklere açacak! İkramiye zammı geliyor! İşte dikkat çeken 3 formül...
- Bankalar alev aldı, faizler tırmanışa geçti! 20.000 ve 30.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi mi, repo getirisi mi daha fazla kazanç sağlar?
- Kredi çekmek isteyenlere şeker tadında bayram! Bankalardan akıl almaz fırsatlar! Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Akbank...
- Bekçi alımı için tarih açıklaması... Bekçi alımı ne zaman, hangi illerde olacak? 2021 bekçi alımı olacak mı?