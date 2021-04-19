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CHP yandaşı kanalları Tunç Soyer mi besliyor? Milyonlar akıttı

Büyükşehir Belediye Başkanı , 2021 yılı medya planlama hizmeti için 2 milyon 842 bin lira kaynak ayırdı. Bu para ise,  yandaşı kanallara aktarılacak. Soyer, sosyal medya hesabı için de 722 bin lira harcamıştı.

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 19.04.2021 Güncelleme Tarihi: 19.04.2021
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CHP yandaşı kanalları Tunç Soyer mi besliyor? Milyonlar akıttı

, belediyenin kaynaklarındaki aslan payını, PR çalışmalarına ayırdı. yandaşı televizyon programlarında çıkıp konuşmak için milyonlarca lira bütçe çıkardı.

Çeyrek asırdır CHP yönetiminde olan 'in borcu 9 milyar lirayı aştı. Tunç Soyer, bu borcu kapatmak için ise yine milyarlarca lira borç aldı.

Göreve geldiği günden beri kentte kronikleşen hiçbir soruna çözüm üretemeyen Soyer, hizmetten başka her şeye para buluyor.

Kronikleşen onca sorun varken Soyer, televizyonlara çıkıp kendi reklamını yapıyor ve bunun için milyonlarca lira para akıtıyor.

Tunç soyer'in CHP yandaşı kanallara 2 milyon 842 bin 600 lira daha dağıtacağı ortaya çıktı. Soyer'in çıktığı kanallar ise, FOX TV, KRT, TELE1 ve Halk TV.

Soyer, sosyal medya hesabı için de 722 bin 500 lira harcamıştı. Bu rakama göre, Soyer'in attığı her tweet bir servet değerinde.

Sosyal medyadan atılan mesajın hiçbir masrafı olmayacağı göz önüne alındığında harcanan bu kadar paranın Soyer'e övgüler dizen trollere mi gittiği sorusu gündeme geldi.

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