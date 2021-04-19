CHP yandaşı kanalları Tunç Soyer mi besliyor? Milyonlar akıttı

Göreve geldiği günden beri kentte kronikleşen hiçbir soruna çözüm üretemeyen Soyer, hizmetten başka her şeye para buluyor.

Kronikleşen onca sorun varken Soyer, televizyonlara çıkıp kendi reklamını yapıyor ve bunun için milyonlarca lira para akıtıyor.