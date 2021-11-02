Muhalif medyanın tek kalemden çıkan TÜGVA operasyonu bir kez daha çöktü!

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile ilgili muhalif medyanın yayın organları tek kalemden çıkan iddiaları, gündemlerinde tutmaya devam ediyor. TÜGVA tarafından başlatılan Bölge Uzmanı Yetiştirme Programı ile Anadolu'daki zeki ve yetenekli gençler keşfedildi. Ülke geleceğine hizmet edecek, Türkiye'nin entelektüel kapasitesini artıracak program kamu-özel iş birliği anlaşması gereğince THY tarafından desteklendi. Dünyanın her yerinde kamu-özel iş birliği adı altında imzalanan ve hayatın doğal bir akışı olarak görülen bu anlaşmalar, muhalif medyanın skandal saldırılarına maruz kalıyor.