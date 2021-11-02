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Muhalif medyanın tek kalemden çıkan TÜGVA operasyonu bir kez daha çöktü!

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Giriş Tarihi: 02.11.2021 Güncelleme Tarihi: 02.11.2021
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Muhalif medyanın tek kalemden çıkan TÜGVA operasyonu bir kez daha çöktü!

Sözcü yazarı İsmail Saymaz ve CHP'li İBB tarafından başlatılan TÜGVA operasyonu, halka halka genişliyor. Yalan ve yanlış bilgilerle kamuoyunun gözünde küçük düşürülmek istenen TÜGVA, haklarında çıkan tüm karalama kampanyasına belgelerle yanıt vererek, kalemşorların maskelerini düşürdü. Buna rağmen muhalif medya yeniden ağız birliği yaparak, Saymaz ve İBB'nin kaybettiği TÜGVA savaşında yeni bir perde daha açmaya kalkıştı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile ilgili muhalif medyanın yayın organları tek kalemden çıkan iddiaları, gündemlerinde tutmaya devam ediyor. TÜGVA tarafından başlatılan Bölge Uzmanı Yetiştirme Programı ile Anadolu'daki zeki ve yetenekli gençler keşfedildi. Ülke geleceğine hizmet edecek, Türkiye'nin entelektüel kapasitesini artıracak program kamu-özel iş birliği anlaşması gereğince THY tarafından desteklendi. Dünyanın her yerinde kamu-özel iş birliği adı altında imzalanan ve hayatın doğal bir akışı olarak görülen bu anlaşmalar, muhalif medyanın skandal saldırılarına maruz kalıyor.

DÜNYANIN HER YERİNDE OLAN KAMU-ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MUHALİFLERİN YENİ HEDEFİ
TÜGVA'nın THY ile yaptığı anlaşmayı amacından ve bağlamanında koparmaya çalışan kronik muhalifler, Saymaz ve İBB'nin kaybettiği mücadelenin rövanşı görerek karalama kampanyasına başladı. TÜGVA'nın başlattığı Bölge Uzmanı Yetiştirme Programının, THY ile yapılan protokolle desteklenmesi projenin önemini gözler önüne serdi. Türkiye'de her kesimden teşvik edilen kamu-özel iş birliği anlaşmaları gereğince hayata geçirilen projeler, ülke geleceğine büyük katkı sağlayacak olması nedeniyle, büyük bir önem taşıyor.

TÜGVA MASKELERİNİ DÜŞÜRDÜ!
Muhalif medyanın hamaset üzerine kurulu anlayışının en büyük hedeflerinden olan TÜGVA'yı, tek kalemden çıkan "organize kötülükler"le yıldırmak istediklerine dikkat çeken TÜGVA iletişim ofisi, gündeme getirilen çirkin iddialara sosyal medya hesabından açıklama getirerek yanıt verdi. İftira ve karalama kampanyasına bir kez daha geçit vermeyen TÜGVA, muhalif medyanın oluşturmaya çalıştığı algı operasyonunu işte böyle boşa çıkardı:

İŞTE TÜGVA'NIN THY İDDİALARINI GÜNDEME GETİREN MUHALİF MEDYANIN ALGI OPERASYONUN ÇÖKERTEN AÇIKLAMASI

İŞTE MUHALİFLERİN TEK KALEMDEN ÇIKAN ALGI OPERASYONU

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