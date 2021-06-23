CHP'de kaybolan 40 milyon TL nerede? Para Kemal Kılıçdaroğlu'nun izniyle mi toplandı? 40 milyon TL'yi CHP'li vekil mi topladı?

Yiğitel sorularına şöyle devam etti;

"Peş peşe çok soru sormamız gerekiyor. Can Ataklı'nın iddiasına CHP'den bir cevap yok. Bu 40 milyon Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde mi toplandı? Bu para nereye aktarıldı? Yetki ve etki kadrosu tarafından bilinmemesi mümkün değil. Bu paraya nereye aktarıldı, yoksa para kayıt dışı mı toplandı? Ne söyleyerek toplandı? Ülkede para toplamak yasal bir şey değil. Ya kampanya ya da bağış üzerinden toplanmalı. Bu kişi parayı kendi başına mı iç etti? CHP bunun hesabını sordu mu?"