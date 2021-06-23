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CHP'de kaybolan 40 milyon TL nerede? Para Kemal Kılıçdaroğlu'nun izniyle mi toplandı? 40 milyon TL'yi CHP'li vekil mi topladı?

A Haber canlı yayınına bağlanan Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, Türkiye'nin gündemine oturan CHP içinde yok edilen 40 milyon TL iddialarını değerlendirdi. Paranın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde mi toplandığını sorgulayan Yiğitel, vatandaşın aklındaki soruları sıraladı. Paranın nereye aktarıldığına dikkat çeken gazeteci Yiğitel, CHP ifşaların devamının geleceğini belirtti.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 23.06.2021 Güncelleme Tarihi: 23.06.2021
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CHP'de kaybolan 40 milyon TL nerede? Para Kemal Kılıçdaroğlu'nun izniyle mi toplandı? 40 milyon TL'yi CHP'li vekil mi topladı?

Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, A Haber canlı yayınında CHP'nin içinde yok edilen 40 milyon TL'nin nereye aktarıldığını değerlendirdi.

CHP'de başlayan ifşaların bir devamının geleceğini vurgulayan Türk Medya Ankara Temsilcisi Yiğitel, "Sezgin Baran Korkmaz sisteme ne kadar para soktu?" sorusunu yöneltti.

GERÇEKLER YENİ ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLADI

CHP'nin düzenli olarak kanallara ve araştırma şirketlerine para aktardığı iddialarını hatırlatan Yiğitel, "CHP'nin ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Mustafa Kemal Çiçek hazine yardımı olarak alınan 650 milyonluk meblağın bir takım kanallara ve araştırma şirketlerine aktarıldığını söylemişti. Kanallara aylık olarak aktarılma yapıldığını, CHP'nin önde gösterilmesi için araştırma şirketlerine değeri 1 milyon ise 5-10 milyon veriliyor demişti. Hatta beni dava etsinler demişti. Bugün Çiçek'i aradım dava açılmamış çünkü mahkemede kanıtları önlerine koyacaklarını biliyorlar. Zaman zaman yazılıyordu ancak içerden olunca ifşalar olunca işin ne kadar büyük boyutta olduğu ortaya çıktı." dedi.

"40 MİLYON TL'Yİ TOPLAYAN KİŞİ KILIÇDAROĞLU'NA YAKIN MI?"

Türk milletinin aklındaki sorularını sıralayan Yiğitel, "Özdil'in söylediği şey, Sezgin Baran Korkmaz'ın parasıyla Art 1'in kurulduğu Uğur Dündar'ın öncülük ettiği belirtildi. Şimdi de Can Ataklı ortaya yeni bir iddiada bulundu. 40 miyon TL toplanmış ve önemli bir CHP'li tarafından para yok edilmiş. Şimdi önemli bir CHP'li dediğini kiş yönetici mi, Kemal Bey'e yakın mı, aktif olarak vekil mi? Çünkü bu parayı toplayacak kişi parti yönetiminde olacak ya da Kemal Bey'e yakın olacak ki toplayabilsin. Parti içinde yetkisi ve etkisi var mı?" şeklinde konuştu.

Yiğitel sorularına şöyle devam etti;

"Peş peşe çok soru sormamız gerekiyor. Can Ataklı'nın iddiasına CHP'den bir cevap yok. Bu 40 milyon Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde mi toplandı? Bu para nereye aktarıldı? Yetki ve etki kadrosu tarafından bilinmemesi mümkün değil. Bu paraya nereye aktarıldı, yoksa para kayıt dışı mı toplandı? Ne söyleyerek toplandı? Ülkede para toplamak yasal bir şey değil. Ya kampanya ya da bağış üzerinden toplanmalı. Bu kişi parayı kendi başına mı iç etti? CHP bunun hesabını sordu mu?"

"PARA NEREYE AKTARILDI?"

A Haber canlı yayınında söz konusu iddiaları değerlendiren Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, "Ortada bu meblağı karşılayabilecek televizyonculuk da yok. Kötü ve az maliyetli yayınlar yapılıyor." dedi.

CHP'de toplanan paranın yanı sıra Sezgin Baran Korkmaz'ın parasına da dikkat çeken Yiğitel, "Bu parayı ne zaman aktardınız? Uğur Dündar'ın yayınını izledim diyor ki, 'Bu kişiler aylarca maaş alamadı. Tazminatları da verilmedi.' Peki paraya nereye gitti? Can Ataklı'nın dediği sadece CHP'den toplanan para. Sezgin Baran Korkmaz sisteme ne kadar para soktu?" ifadelerine yer verdi.

"1 yıl yayın yapan kanalda bu para nereye gider?" diyen Türk Medya Ankara Temsilcisi Yiğitel, "Çalışanlara maaş ve tazminat bile verilmemiş. Savcılık bunu bir suç duyurusu olarak kabul edip harekete geçecek mi göreceğiz. Siyasi partilerde bağışın miktarı vardır. Bu paraların nereye nasıl kullanıldığının hesabı verilir. Bence bu daha başlangıç. Bir domino etkisi yaratacak ve daha başka şeyler de ortaya çıkacaktır." ifadeleriyle gündemi değerlendirdi.

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