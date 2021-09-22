CHP ve FETÖ'nün desteklediği sosyal medya şebekesi çözüldü! Türkiye karşıtı çetede Bilgi Üniversitesi ve İBB parmağı!
CHP ve FETÖ destekli hesapların etkisiyle AK Parti ve MHP'yi destekleyen yerli ve milli Twitter hesaplarının kapatılması son günlerde sıkça gündeme gelmiş ve kamuoyunda büyük infial uyandırmıştı. Operasyonun arkasındaki isimlerin aydınlatılmasının ardından söz konusu oluşumla ilgili birçok çarpıcı detay ortaya çıktı. CHP İstanbul İl Teşkilatı ve İBB ile birlikte operasyonun arkasından Bilgi Üniversitesi çıktı. Bilgi Üniversitesi’nde okuyan veya yeni mezun olan birçok kişi, üniversitede kümelenmiş şebekeye dair bilgiler verdi. Buna göre Twitter'ın Bilgi Üniversitesi’ndeki bazı hocalardan Türkiye’de lobicilik yapmasını istediği, Bilgi Üniversitesi’ndeki bazı hocaların derslerde ve kulüp çalışmalarında Türkiye’deki seçilmiş hükümeti kötülediği hatta diktatörlükle suçladığı ortaya çıktı. İşte FETÖ-CHP'nin yürüttüğü operasyona ilişkin çarpıcı detaylar...
Türkiye'de özellikle AK Parti ve MHP'yi destekleyen binlerce Twitter hesabı, CHP-FETÖ destekli sosyal medya çetesinin hedefi oldu. Takvim.com.tr, operasyonun arkasındaki isimleri tek tek deşifre etti, bağlantılarını ortaya döktü.
BİLGİ ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ YAPILANMADAN TÜRKİYE KARŞITI LOBİCİLİK FAALİYETİ
Ses getiren haberin ardından konuşan kişiler, Twitter ile Bilgi Üniversitesi'nin birçok kanal üzerinden görüştüğünü belirtti. Çarpıcı bilgiler paylaşan kaynaklar, son dönemde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile BTK'nın sosyal medya şirketlerinin Türkiye'de temsilcilik açması istekleri konusunda Twitter'ın Bilgi Üniversitesi'ndeki bazı hocalardan Türkiye'de lobicilik yapmasını isteğini anlattılar.
Bilgi Üniversitesi'ndeki bu hocaların derslerde ve kulüp çalışmalarında Türkiye'deki seçilmiş hükümeti kötülediği hatta diktatörlükle suçladığını anlatan öğrenciler özellikle "sosyal medya şirketlerinin temsilcilik açması" konusunun sık sık hocalar tarafından gündem edildiğini belittirler.
ÖĞRENCİLER İÇERİDEN UYARDI: EKİM AYI İTİBARIYLA OPERASYON BAŞLAYACAK!
Öğrenciler, Bilgi Üniversitesi'ndeki bazı hocaların sosyal medya yasası ile ilgili olarak İletişim Başkanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı hakkında olumsuz propaganda için hazırlık yaptığını söyleyerek "Hocaların hem digital hem de konvansiyonel medyada çok fazla linkleri var, bunlar üzerinden ekim ayı itibariyle büyük bir kampanya başlatacaklar." dediler.
CUMHUR İTTİFAKI HESAPLARINA OPERASYONUN MERKEZİNDEKİ İSİMLER
Takvim.com.tr, 20 Eylül 2021'de AK Parti ve MHP'li binlerce hesabın kapatılmasında Furkan Güngör, Ümit Kaya ve Gökhan Özbek'in ilişkisini deşifre etmişti.
Bu haber üzerine Furkan Güngör FETÖ'cü kacsaatoldu1881 hesabı ile alakalı 2018'de attığı tweeti gündem edip FETÖ'cülerle ilişkisini gizlemeye çalıştı.
FETÖ'CÜ HESAPLA ORGANİZE PAYLAŞIMLAR
2018 yılında Furkan Güngör'ün FETÖ'cülükle suçladığı kacsaatoldu1881 hesabı ismini kacsaatolduson olarak değiştirdi. Bu isim değişikliğinden sonra da FETÖ'cü kacsaatolduson hesabı Furkan Güngör'ün tweetlerini paylaşmaya başladı aynı şekilde Furkan Güngör de FETÖ'cü kacsaatolduson'a destek vermeye başladı. İşte o etkileşimlerden bazıları:
FURKAN GÜNGÖR KİMİN ADINA TETİKÇİLİK YAPIYOR? ESKİ ARKADAŞI İFŞA ETTİ
Furkan Güngör'ün daha önceden arkadaşı olduğunu söyleyen ve hesabı Güngör tarafından kapatılan bir sosyal medya fenomeni:
Furkan Güngör'ün Bilgi Üniversitesi'nin Twitter ile oluşturduğu iletişim ağını kullanarak hedef aldıkları hesapları kapattırdığını söylemişti. Yine aynı kişi Furkan Güngör'ün birçok digital projede beraber çalıştıkları Ahmet Yapdı adlı kişinin anne ve babasının "Anayasal Düzeni Yıkmaya Teşebbüs" suçundan yargılandığını ve ceza aldığını belirtmişti. Ayırca Furkan Güngör'ün annesinin yakın akrabaları arasında terör örgütü FETÖ iltisakından ceza alan kişilerin olduğunu ve Furkan Güngör'ün de FETÖ okullarından mezun olduğunu belirtmişti. Bu ilişki ağı Saadet Partisi maskesi takarak hareket eden Furkan Güngör'ün kimin adına tetikçilik yaptığını ve tehditler savurduğunu özetliyor.
SOSYAL MEDYA FENOMENLERİNE VE CUMHURBAŞKANI DANIŞMANINA "HESAPLARI KATTIRACAĞIM" TEHDİDİ
CHP'nin yönettiği İBB'nin sözcüsü Murat Ongun'un yakın çalışma arkadaşı Ümit Kaya ve Başkan Erdoğan'a hakaretleriyle bilinen Gökhan Özbek ile sıkı bir arkadaşlığı bulunan Furkan Güngör, sosyal medya üzerinden bir çok kişiyi hesapları kapattırmakla tehdit ediyor. Peki bu gücü nerden buluyor? İşte o tehditlerden bazıları:
TWITTER GİZLİ BİLGİLERİ ONA MI VERİYOR?
Yine Furkan Güngör bazı fenomen hesapların kimin tarafından kullanıldığını ifşa ettiğini söylüyor. Söylediklerinin doğru olup olmadığı bir soru işareti olsa da; sadece Twitter'ın bilebileceği isim bilgisini Furkan Güngör nerden ve nasıl biliyor? Twitter, Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi makamlarına dahi vermediği kullanıcı bilgilerini bu yapıya mı veriyor?
MURAT ONGUN'UN YAKIN ÇALIŞMA ARKADAŞI ÜMİT KAYA
2019 Yerel Seçimleri'nde İstanbul'dan AK Parti Belediye Meclisi Aday Adayı olan Ümit Kaya, AK Parti tarafından aday gösterilmeyince CHP İstanbul Teşkilatı'na katılmış ve seçim çalışmalarında CHP'nin İstanbul strateji ekibinde yer almıştı. Ümit Kaya'nın uzun yıllar boyunca AK Parti İl Teşkilatı'nda görev yaptığı, bazı AK Partili milletvekillerine danışmanlık yaptığı, Okçular Vakfı'nda çalıştığı ve İBB eski Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile çalıştığı siyaset çevrelerince sık sık konuşulan bilgilerden.
MURAT ONGUN'UN TROLL ORDUSU
Murat Ongun'un yapacağı espiyonaj faaliyetlerine karşılık olarak Ümit Kaya ile çalıştığı, İBB Beyaz Masa'da görev verdiği ve kendisine bağlı bir troll ordusunun olduğu iddia ediliyor. Furkan Güngör ve Ümit Kaya'nın da sosyal medya çalışmalarını beraber yürüttüğü kendi sosyal medya paylaşımlarındaki fotoğraflardan da net bir şekilde belli oluyor.
CUMHURBAŞKANINA HAKARET EDEN GAZETECİ GÖKHAN ÖZBEK
Gökhan Özbek ile Furkan Güngör arasında da ilişki ağı ilgi çeker cinsten. Gökhan Özbek'in kurduğu 23 Derece adlı Youtube kanalının arka planında olan isim Ahmet Yapdı yani Furkan Güngör ile aynı FETÖ okulunda okuyan, annesi ve babası "Anayasal Düzeni Yıkmaya Teşebbüs" suçundan ceza alan ve şu anda Furkan Güngör ile bir çok digital projeyi beraber yürüten Ahmet Yapdı, Gökhan Özbek'in de en yakın çalışma arkadaşlarından biri.
FURKAN GÜNGÖR'ÜN DERİN İLİŞKİ AĞI
Sadece AK Parti destekçisi hesaplara değil MHP destekçisi hesaplara karşı operasyonun merkezinde bulunan Furkan Güngör'ün MHP'ye karşı operasyonda İyi Partili Yönetici Ü.K ile beraber çalıştığı da iddia ediliyor. Ayrıca Furkan Güngör'ün Gelecek Partisi'nden de iş aldığı ve kendisinin yönettiği sosyal medya ağlarında Gelecek Partisi'nin operasyonel işlerini planladığı iddia edilen başka bir konu.
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