CHP’nin “maske”si düştü! Halk TV patronuna 3 milyonluk maske ihalesi
CHP'li belediyelerin Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu'nun şirketinden milyonlarca liralık maske aldığı ortaya çıktı. Bir maskenin maliyeti 15 kuruş diye algı yapan CHP, yönetimindeki belediyeleri aracılığıyla kendilerine yakın isimlere milyonlarca lira para akıttı.
GÜNDEM A Haber
CHP'li iş insanları ve medya patronları belediyelerden maske ihalesiyle milyonlarca lira para hortumladı.
15 kuruşluk maske diyerek her fırsatta algı yapan CHP, böylece bir maskeye 2 ila 4 lira arasında para ödemiş oldu.
Yaklaşık 3 milyon liralık maske ihalesinin CHP'nin resmi yayın organı gibi çalışan Halk TV patronuna akıtılması ise dikkati çekti.
Öte yandan haziran ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP'ye yakınlığıyla bilinen Hülya Sarıgöl'ün şirketinden aldığı maskeyle gündeme gelmişti.
Piyasada KDV dahil tavan fiyatı 1 lira olan maskeye KDV hariç 2 lira 89 kuruş ödenmişti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi piyasada 20 lira olan dezenfektanın litresine ise 74 lira ödemişti.
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