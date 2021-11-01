Son dakika: Başkan Erdoğan’dan G20’de yoğun diplomasi trafiği

Başkan Erdoğan, ilk olarak AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da yer aldığı görüşme, 30 dakika sürdü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Leyen'i kabulünün ardından İtalya Başbakanı Mario Draghi'yi kabul etti. Yarım saat süren görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio da hazır bulundu.