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Son dakika: MİT ve polisten operasyon! Mahmur kampından Avrupa'ya kaçmak isteyen terörist yakalandı

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Giriş Tarihi: 01.11.2021 Güncelleme Tarihi: 01.11.2021
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Son dakika: MİT ve polisten operasyon! Mahmur kampından Avrupa’ya kaçmak isteyen terörist yakalandı

Son dakika haberleri... MİT ve İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından istihbaratı alınan teröriste yönelik operasyon düzenlendi. Mahmur kampında faaliyet gösteren PKK'lı Avrupa'ya kaçmak isterken yakalandı.

Mahmur kampında faaliyet gösteren terörist, Avrupa'ya kaçma hazırlığındayken İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ortak operasyonuyla yakalandı.

Detaylar gelecek...

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