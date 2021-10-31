Son dakika: G20’de Başkan Erdoğan - Biden zirvesi! 1 saat 5 dakikalık kritik zirvenin şifreleri ne? A Haber’de çarpıcı değerlendirmeler

Türkiye'nin ne zaman kızacağı belli olmaz. Burada soru işareti F-35, F-16, Suriye krizi, büyükelçi krizinden bakıldığında şunu söyleyebiliriz ABD Kongresi'nden verilen 11 tane dilekçeye karşı kongrenin esas lideri olan Biden'ın bunu kongreye izah edebileceğini düşünüyorum. Yani Türk - Amerikan çıkarları F-16 uçaklarının F-35, F-88 ne varsa bunlardan daha önemlidir. Hele ki Suriye sınırında PKK'ya verilen tüfeklerden daha önemlidir. Peki buradan krize diyalog yoluyla çıkabilir miyiz? Bence buradaki sembolik önemde şunu görüyoruz. Brüksel'den farklı olarak dışişleri bakanlarımızın da bu toplantıya katılması daha kurumsal bir zemine doğru ABD ilişkilerinde normalleşmeye gidildiğini söyleyebilirim. Bakıldığı zaman Sayın Putin yok, burada prestiji hırpalanmış bir Biden G-20 zirvesine katılıyor. Afganistan'dan çekilen ABD askerlerini koruyan kimdi? Türk askeri. Türkiye ABD ilişkileri Kore'den bu tarafa bakıldığında 4-5 tane PKK'lıya daha önemli olduğunu düşünüyorum. Bu diplomaside sihirli kelime barışçı uzlaşma yoluyla bütün krizlerin ve uyuşmazlıkların aşılması sanatına biz diplomasi diyoruz.

Ve Türkiye, Türk devlet geleneğinin ve kadim devlet anlayışıyla muhatabımız ABD'ye ben şunu söylüyorum radarını açsınlar şunu görecekler Türkiye ABD'nin düşmanı değildir dostudur. Bir müttefikten olması gerekeni beklemektedir. Putin orada bekliyor. Uçak da alacağız motor da alacağız denizaltı da, Almanlar da denizaltımızı vermezlerse Ruslar orada bekliyorlar. Bu bakımdan zirvenin ben iyi geçtiğini düşünüyorum. Bu görüşme başka görüşmelere zemin hazırlamıştır.