Başkan Erdoğan - Joe Biden zirvesi | İki liderin beden dili ne anlatıyor?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında kritik bir görüşme gerçekleşti. O görüşmeye ilişkin görüntüler ise kamuoyu ile paylaşıldı. Peki, o görüntülerde liderlerin beden dilleri ne anlatıyor? Detayları A Haber'e katılan beden dili uzmanı Yeliz Ceyran anlattı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki kritik görüşme G-20 kapsamında Roma'da gerçekleşti. 1 saat 5 dakika süren zirveden geriye bu görüntüler kaldı.
Peki, görüşme öncesi ve sırasında kaydedilen görüntülerde liderlerin vücut dili ne anlatıyor?
Beden Dili Uzmanı Yaliz Ceyran, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ceyran, "Manuel bir gülümseme içten ve samimi bir gülümsemeden uzak tamamen nezaket gülüşü sergiliyorlar." ifadelerini kullandı.
"45 DERECELİK DURUŞ UZLAŞTIKLARININ GÖSTERGESİ"
Görüşme başlamadan önce iki liderin ayakta kameraların önünde verdiği bu poz önemli. Ceyran, "Öncelkikle dikkat ederseniz liderler 45 derecelik açıyla duruş sergilediler. Bu 45 derecelik duruş uzlaşma için orada olduklarını göstermekte. 45 derecelik açının yanı sıra Biden'ın işaret parmakları birbirine yakın, parmaklar da bize mesajlar verir. Baş parmak egonun işaretiyken, işaret parmağı uzlaşma olduğunun daha fazla arzusunun göstergesidir." şeklinde konuştu.
"KENDİNDEN EMİN BİR DURUŞU SERGİLİYOR"
Görüşmenin gerçekleştiği andan paylaşılan o kareleri şu ifadelerle yorumladı; Sohbet ağırlıklı masalarda yuvarlak masa tercih edilirken, sonuç odaklı protokol görüşmede köşe kenarlı kare ya da diktörgen masalar tercih edilir. Tamamen kontrollü kararlı bir duruş sergilerken Cumhurbaşkanımız, Biden ise elini defterin üzerine koyması ben bu görüşme için çalısmalarımı yaptım hazırım. Elbette bir tedirginlik söz konusu Biden için. Cumhurbaşkanımız rahat ama o da temkinliyim izlenimi veriyor.
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