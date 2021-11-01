Başkan Erdoğan - Joe Biden zirvesi | İki liderin beden dili ne anlatıyor?

Beden Dili Uzmanı Yaliz Ceyran, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ceyran, "Manuel bir gülümseme içten ve samimi bir gülümsemeden uzak tamamen nezaket gülüşü sergiliyorlar." ifadelerini kullandı.

"45 DERECELİK DURUŞ UZLAŞTIKLARININ GÖSTERGESİ"

Görüşme başlamadan önce iki liderin ayakta kameraların önünde verdiği bu poz önemli. Ceyran, "Öncelkikle dikkat ederseniz liderler 45 derecelik açıyla duruş sergilediler. Bu 45 derecelik duruş uzlaşma için orada olduklarını göstermekte. 45 derecelik açının yanı sıra Biden'ın işaret parmakları birbirine yakın, parmaklar da bize mesajlar verir. Baş parmak egonun işaretiyken, işaret parmağı uzlaşma olduğunun daha fazla arzusunun göstergesidir." şeklinde konuştu.