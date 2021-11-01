Gariban siyasetiyle algı oluşturan İYİ Parti’nin lüks sevdası: VIP araçla esnaf ziyareti

"ÖZEL UÇAKLARLA GEZMİYORUZ"

Son zamanlarda imza attığı algı oyunları gündemden düşmeyen İYİ Parti lideri, 2018 yılında yaptığı bir açıklamada özel uçak kullanmadığını, tarifeli uçak veya karayolu ile gezdiğini söylemişti.

Meral Akşener, "Biz özel uçaklarla uçmuyoruz. Sözüm söz iktidara geldiğinde hepsini satacağım. Bunları da bana hatırlatın" ifadelerini kullanmıştı.



Bindiği bir uçakta karşılaştığı yolcuya "Özel uçaklarla gezmiyoruz biz, gördünüz. Bunu da değiştirmeyeceğim söz. Yarın, 4-5 sene sonra Meral abla ile uçakta gitmiştik 'söz vermişti ama yalancı çıktı' dedirtmeyeceğim" sözleriyle de şov yapmıştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sivas ziyaretinde bir vatandaş tarafından protesto edilmiş, eleştiriyi hazmedemeyen partiler de o kişi ve ailesine saldırmaya kalkmıştı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu protestocuyu hedef aldı yobazlıkla suçladı.