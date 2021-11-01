SİHA'lar Siirt'te teröristleri böyle avladı! 4 PKK'lı fotokapana yakalandı
Türk Silahlı Kuvvetleri, Siirt'te yaptığı operasyonda 4 teröristi etkisiz hale getirdi. A Haber Yurt-İstanbul Haberler Müdürü Kerim Ulak operasyonun detaylarını canlı yayında anlattı. Teröristlerin yaban hayvanlar için kurulan fotokapana yakalandığını ardından SİHA ve Mehmetçik'in harekete geçerek PKK'lıları etkisiz hale getirdiği ortaya çıktı.
Siirt'te yaban hayvanları izlemek için kurulan fotokapan PKK'lı teröristleri görüntüledi.
4 teröristin görüntülerinin alınmasının ardından bölgeye Mehmetçik ve SİHA'lar sevk edildi.
Fotokapana yakalanan 4 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.
Fotokapanın tespit ettiği teröristleri SİHA'lar vurdu.
A Haber Yurt-İstanbul Haberleri Müdürü Kerim Ulak operasyonun detaylarını canlı yayında anlattı.
Kerim Ulak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
"Terörle mücadele ara-bul-yok et sistemiyle devam ediyor. İHA'lar görüyor, SİHA'lar ya da jetler vuruyordu. Siirt'te fotokapanlara yakalanan 4 terörist için SİHA'lar havalandı ve 22 Ekim'de öldürüldüler. 1,5 aylık süreçte Siirt'te yapılan 3 ayrı operasyonda 13 terörist öldürüldü. Teröristlerdeki gece görüş dürbünleri ve AK-47'ler dikkat çekiyor. Bölgede Eren operasyonları tüm hızıyla devam ediyor."
A Haber canlı yayınında detayları aktaran Ulak, "SİHA'lar artık sadece Kara Kuvvetleri tarafından değil Jandarma ve MİT tarafından da kullanılıyor. Bu görüntüler sonrasında Jandarma harekete geçti ve teröristler etkisiz hale getirildi" şeklinde konuştu.
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