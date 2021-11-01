SİHA’lar Siirt’te teröristleri böyle avladı! 4 PKK’lı fotokapana yakalandı

A Haber Yurt-İstanbul Haberleri Müdürü Kerim Ulak operasyonun detaylarını canlı yayında anlattı.

Kerim Ulak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Terörle mücadele ara-bul-yok et sistemiyle devam ediyor. İHA'lar görüyor, SİHA'lar ya da jetler vuruyordu. Siirt'te fotokapanlara yakalanan 4 terörist için SİHA'lar havalandı ve 22 Ekim'de öldürüldüler. 1,5 aylık süreçte Siirt'te yapılan 3 ayrı operasyonda 13 terörist öldürüldü. Teröristlerdeki gece görüş dürbünleri ve AK-47'ler dikkat çekiyor. Bölgede Eren operasyonları tüm hızıyla devam ediyor."

A Haber canlı yayınında detayları aktaran Ulak, "SİHA'lar artık sadece Kara Kuvvetleri tarafından değil Jandarma ve MİT tarafından da kullanılıyor. Bu görüntüler sonrasında Jandarma harekete geçti ve teröristler etkisiz hale getirildi" şeklinde konuştu.