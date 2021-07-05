Meral Akşener'in 'özel uçak' riyakârlığı! Güç sahibi olunca jet hızında döndü
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ''Biz özel uçaklarla uçmuyoruz. Sözüm söz iktidara geldiğinde hepsini satacağım. Bunları da bana hatırlatın" sözlerini çabuk unuttu. Akşener, uçakta karşılaştığı bir yolcuya ''Yarın, 4-5 sene sonra Meral abla ile uçakta gitmiştik 'söz vermişti ama yalancı çıktı' dedirtmeyeceğim" demişti. Bugün Malatya'ya özel jetle giden Meral Akşener, ''daha seçilmeden yalanı ortaya çıktı'' dedirtti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Malatya ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaretinde Akşener'e İYİ Parti yöneticileri de eşlik etti.
İstanbul'dan özel jetle saat 10.10'da özel jetle ayrılan İYİ Parti yöneticileri, saat 11.06'da Malatya'ya ulaştı.
AKŞENER HAVADAYKEN MAKAM ARACI KARADAN ULAŞTI
Akşener'in makam aracı ise karayolundan Malatya'ya sevk edilerek hazırlandı. Havalimanı'nda partililerle buluşan Akşener, buradan şehir merkezine makam aracıyla devam etti.
Son zamanlarda imza attığı algı oyunları gündemden düşmeyen İYİ Parti lideri, 2018 yılında yaptığı bir açıklamada özel uçak kullanmadığını, tarifeli uçak veya karayolu ile gezdiğini söylemişti.
Meral Akşener, "Biz özel uçaklarla uçmuyoruz. Sözüm söz iktidara geldiğinde hepsini satacağım. Bunları da bana hatırlatın" ifadelerini kullanmıştı.
Bindiği bir uçakta karşılaştığı yolcuya "Özel uçaklarla gezmiyoruz biz, gördünüz. Bunu da değiştirmeyeceğim söz. Yarın, 4-5 sene sonra Meral abla ile uçakta gitmiştik 'söz vermişti ama yalancı çıktı' dedirtmeyeceğim" sözleriyle de şov yapmıştı.
"DAHA SEÇİLMEDEN YALANCI ÇIKTI"
Akşener'in "özel uçak kullanmayacağım, iktidara gelince hepsini satacağım" açıklamalarının ardından bugün Malatya ziyaretine özel uçakla gitmesi verdiği sözü tutmadığını ve söylediklerinin yalandan ibaret olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
İP liderinin bu tutumu, 'daha seçilmeden yalancı çıktı' yorumlarını da beraberinde getirdi.
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