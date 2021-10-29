İYİ Parti lideri Meral Akşener’in haddini bildiremediği bölücü Cemil Taşkesen gözaltına alındı

Şu an sizin bulunduğunuz yer 'Kürdistan'dır ama ne yazık ki Meclis'te bu 'Kürdistan' inkar ediliyor." sözleri üzerine Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığınca "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma başlatıldı.