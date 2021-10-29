İYİ Parti lideri Meral Akşener'in haddini bildiremediği bölücü Cemil Taşkesen gözaltına alındı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Siirt'teki esnaf ziyaretinde skandal bir diyalog yaşandı. Esnaf görünümlü bölücü Cemil Taşkesen, "Kürdistan inkar ediliyor, biz buna karşıyız. Senin bulunduğun yer Kürdistan" sözlerini söylemiş Akşener ise sessizliğini korumuştu. Bu görüntülerin yayılmasının ardından Siirt Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Siirt'in Kurtalan ilçesindeki esnaf ziyaretinde "bulunduğunuz yer 'Kürdistan'dır" ifadesini kullanan kişi gözaltına alındı.
Siirt Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akşener'in dün ilçede gerçekleştirdiği ziyarette Cemil Taşkesen adlı esnafın, "Dilimiz inkar ediliyor, kimliğimiz inkar ediliyor, 'Kürdistan' inkar ediliyor. Biz buna karşıyız.
Şu an sizin bulunduğunuz yer 'Kürdistan'dır ama ne yazık ki Meclis'te bu 'Kürdistan' inkar ediliyor." sözleri üzerine Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığınca "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma başlatıldı.
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