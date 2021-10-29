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Meral Akşener'e soru 'İYİ' olunca partililer vatandaşı tartakladı

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Giriş: 29.10.2021 00:44
Güncelleme:29.10.2021 01:14
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Siirt ziyaretinde soru soran bir vatandaş partililerin tepkisiyle karşılaştı. Akşener'in aracına binmesiyle vatandaşın üzerine yürüyen partilileri, polis ekipleri engelledi. İşte o anlar...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Siirt'te esnaf ziyaretinde bulundu, partililerle bir araya geldi. Kurtalan ilçesine geçen Akşener'in yanına giden bir vatandaş, "Siz İçişleri Bakanı'yken Doğu ve Güneydoğu'da kaç faili meçhul cinayet yaşandı?" diye sordu.

Akşener, "Benim bakanlığım döneminde hiç. Siz beni eleştirebilirsiniz, beni sevmeyebilirsiniz, benden nefret de edebilirsiniz. Ama yalan söylenmesini, iftira atılmasını kabul etmem mümkün değil. Ben 8 ay İçişleri Bakanlığı yaptım. Sayın Soylu'ya göre ben stajyer İçişleri Bakanıyım. Onun için ben ne olduğumu anlayabilmiş değilim. Sayın Soylu'ya göre stajyer bakan olduğuma göre o söylediklerinizi yapmış olmam mümkün değil." yanıtını verdi.

İYİ PARTİLİLER VATANDAŞIN ÜZERİNE YÜRÜDÜ
Akşener'in aracına binmesinin ardından bazı partililer soruyu soran vatandaşın üzerine yürüdü. Polis olayların büyümesini engelleyerek vatandaşı bölgeden uzaklaştırdı.

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