Meral Akşener'den İYİ tiyatro! Bir algı operasyonu daha çökertildi
GÜNDEM ahaber.com.tr
İYİ Parti esnaf tiyatrolarına devam ediyor. Konya, Hatay ve Adana'nın ardından algı tiyatrosu bu defa Malatya'da sahnelendi. Esnaf ziyareti gerçekleştiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iş yeri sahibiyle sohbet ettiği esnada ortaya bir kadın çıktı. Emekli olduğunu ve ekonomik sıkıntılardan müzdarip olduğunu söyleyerek, Ekmek bulamıyorum. Sen iktidar olmadan ben ölmeyeceğim" dedi. Fakat çok geçmeden tiyatro ortaya çıktı. Akşener'le sohbet eden iş yeri sahibi, söz konusu kadının Meral Akşener’den önce dükkana geldiğini, “Bugün şanslı günümdeyim” deyip şans oyunu oynadığını söyledi. İşte detaylar...
İYİ Parti tarafından geçtiğimiz günlerde sahnelenen oyunların bir benzeri daha sahneye kondu.
İP Genel Başkanı Akşener, kentte esnaf ziyaretindeydi. İş yeri sahibiyle sohbet ederken devreye bir kadın girerek ekonomik sıkıntı çektiğini söyledi.
"EKMEK BULAMIYORUM" DEDİ, ŞANS OYUNU OYNADI
Söz konusu kadın, "Emekliyim başkanım, sabah maaşım yattı sadece fatura ödeyebildim bir de kredi. Ekmek bulamıyorum. Sen iktidar olmadan ben ölmeyeceğim" dedi.
İŞ YERİ SAHİBİ YALANI DEŞİFRE ETTİ
İş yeri sahibi, kadının Meral Akşener'den önce dükkana geldiğini, "Bugün şanslı günümdeyim" diyerek şans oyunu oynadığını belirtti.
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