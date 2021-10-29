Atatürk Kültür Merkezi açıldı! Meral Akşener’in yıllar önce attığı tweet yeniden gündem oldu

AKM çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, Taksim Meydanı ve çevresindeki yollarda çok sayıda vatandaş, töreni meydana kurulan dev ekranlardan izledi. Yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubu da töreni takip etti.

MERAL AKŞENER'İN 2013 YILINDAKİ TWEETİ AKILLARA GELDİ

AKM'nin yeniden açılışı akıllara İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 2013 yılında Gezi olayları sırasında attığı tweeti getirdi. Akşener, o dönem yaptığı paylaşımda "Mücahitken Taksim'e cami yapmak istemişlerdi,şimdi müteahhit oldular Taksim'e AVM yapacaklar." ifadelerini kullanmıştı.