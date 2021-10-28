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Son dakika: Bahçelievler’de İETT otobüsü arıza yaptı: Trafik kilitlendi

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Giriş Tarihi: 28.10.2021 Güncelleme Tarihi: 28.10.2021
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Son dakika: Bahçelievler’de İETT otobüsü arıza yaptı: Trafik kilitlendi

Son dakika haberine göre İstanbul’da son zamanlarda sıkça yaşanan İETT otobüs arızaları yolculara ve sürücülere zor anlar yaşatıyor. Bu kez Bahçelievler’de İETT otobüsü yolculuk sırasında arıza yaptı. Arıza nedeniyle trafik kilitlendi.

İstanbul Bahçelievler'de İETT otobüsü yolculuk sırasında arıza yaptı. Bozulan körüklü otobüs saatler sonra çekici yardımıyla götürüldü.

Son zamanlarda sıkça yaşanan İETT otobüsü arızalarına bir yenisi daha eklendi. Dün akşam saatlerinde Bahçelievler Fetih Caddesi'nde seyir halindeki İETT otobüsü arıza yapıp yolda kaldı. Bahçelievler'in en işlek caddelerinden Fetih Caddesi saatlerce trafiğe kapalı kaldı.


Arıza yapan körüklü otobüs saatler sonra çekici yardımıyla götürülürken bir vatandaş yaşananları cep telefonuyla kaydetti.

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