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Başkan Erdoğan suç duyurusunda bulunmuştu! İkinci 'siyasi cinayetler' dilekçesi!

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Giriş Tarihi: 28.10.2021 Güncelleme Tarihi: 28.10.2021
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Başkan Erdoğan suç duyurusunda bulunmuştu! İkinci ’siyasi cinayetler’ dilekçesi!

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan avukatı aracılığıyla siyasi cinayetler iddiaları hakkında tekrar dilekçe vererek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifadesinin alınmasını talep etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan avukatı aracılığıyla siyasi cinayetler iddiaları hakkında tekrar dilekçe vererek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifadesinin alınmasını talep etti.

18 EKİM'DE DİLEKÇE VERİLMİŞTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Partili yöneticilerin 'siyasi cinayetler' iddiası hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na 18 Ekim'de suç duyurusunda bulunmuştu.

SUÇ DUYURUSU
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı İYİ Partili yöneticiler ve FETÖ firarilerinin dile getirdiği 'siyasi cinayetler işlenebileceği yönünde duyumlar alındığına' dair açıklamalarına ilişkin inceleme ve soruşturma başlatılmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, söz konusu iddialara ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Aydın dilekçesinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve adı geçen siyasi partilerin bir kısım temsilcilerinin somut bir bilgi içermeyen beyanlarda bulunduğunu kaydetti.

'ENDİŞE VE PANİK YARATMAK AMACIYLA YAPILMIŞTIR'
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın dilekçesinde "Türkiye'de geçmiş yıllarda bir kısım siyasi cinayetlerin işlendiği, bu cinayetlerle birlik ve beraberliğimizin hedef alınarak toplumsal mühendislik çabalarına girişildiği bilinen bir gerçektir. Ayrıca bazen de bu tarz iddiaların halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak amacıyla sorumsuzca dile getirildiği de gözlenmiştir. Bu nedenle meselenin vuzuha kavuşması adına söz konusu iddialarla ilgili gerekeli incelemenin yapılmasını, iddia sahiplerinin bilgisine başvurularak, varsa iddiayı destekleyici bilgi, belge ve delillerin celp edilmesini, herhangi bir delile ulaşılması halinde faillerle ilgili gerekli yasal işlemlerin yapılmasını, talep etme gereği hasıl olmuştur" ifadeleri kullanıldı.

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