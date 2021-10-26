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Haberler Galeri İstanbullular güne yine İETT kazasıyla başladı! Elektrikli scooterı kullanan kadını ezdi

İstanbullular güne yine İETT kazasıyla başladı! Elektrikli scooterı kullanan kadını ezdi

İstanbul, CHP yönetimine geçmesiyle İETT'den İSKİ'ye kadar pek çok sorunla karşı karşıya kaldı. Vatandaşların en büyük sıkıntı yaşadığı konu ise ulaşım oldu. Can güvenliklerinden de endişe eden İstanbullular, güne yine İETT kazasıyla başladı. Ümraniye'de İETT otobüsü, elektrikli scooterı kullanan kadını ezdi. Olay anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Giriş Tarihi: 26.10.2021 11:58 Güncelleme Tarihi: 26.10.2021 12:16
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İstanbullular güne yine İETT kazasıyla başladı! Elektrikli scooterı kullanan kadını ezdi

Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde sürücüsünün kapısını açtığı hafif ticari araca çarpan elektrikli scooterı kullanan kadın, çarpmanın etkisiyle yola savruldu.

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İstanbullular güne yine İETT kazasıyla başladı! Elektrikli scooterı kullanan kadını ezdi

Sürücü bu sırada hemen arkadan gelen İETT otobüsünün altında kalarak, ezildi.

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İstanbullular güne yine İETT kazasıyla başladı! Elektrikli scooterı kullanan kadını ezdi

Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza anları saniye saniye kameralara yansıdı.

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İstanbullular güne yine İETT kazasıyla başladı! Elektrikli scooterı kullanan kadını ezdi
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İstanbullular güne yine İETT kazasıyla başladı! Elektrikli scooterı kullanan kadını ezdi