Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Son dakika haberi...Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne açıldı. Savaş gemisinin boğaz geçişine sahil güvenlik botları eşlik etti.
Rus Donanmasının Karadeniz filosuna ait RFS 494 Borda numaralı 'Amiral Grigorovich' isimli savaş gemisi saat 08.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.
Güdümlü füze firkateyninin İstanbul Boğazı'ndan geçişine sahil güvenlik botları da eşlik etti.
Yaklaşık yarım saatte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altından geçen geminin güvertesinde çok sayıda askerin olduğu görüldü. 1 saatte boğaz geçişini tamamlayan savaş gemisi Akdeniz'e gitmek için Marmara Denizi'ne açıldı.
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