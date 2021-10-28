Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti

Yaklaşık yarım saatte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altından geçen geminin güvertesinde çok sayıda askerin olduğu görüldü. 1 saatte boğaz geçişini tamamlayan savaş gemisi Akdeniz'e gitmek için Marmara Denizi'ne açıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN