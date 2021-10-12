Son dakika | AK Parti’den Kılıçdaroğlu’nun ’siyasi cinayetler’ iddiasına sert tepki: O devir kapanmıştır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, muhalefetin son dönemlerde ortaya attığı 'siyasi cinayetler olacak' iddalarına tepki gösterdi.

Sözcü Çelik, "Cumhurbaşkanımızın önderlik ettiği güçlü siyaset sayesinde hükümetlerimiz döneminde Türkiye'de siyasi cinayetlere ve faili meçhullere son verilmiştir. Böylece siyasetin vesayet odaklarınca sistematik şekilde manipüle edildiği devir kapanmıştır." ifadelerine yer verdi. Çelik sözlerine şöyle devam etti;

CHP Genel Başkanının "belli kişileri öldürmek"ten ve "siyasi cinayetler"den bahsederek Sn Cumhurbaşkanımızı hedef göstermesi ahlaki olmayan bir tavırdır ve sorumsuzluktur. Karanlık dönemlerde planlı kurguların parçası olan bu yaklaşımın tekrar edilmesi asla kabul edilemez. Ülkemize yönelik istikrarsızlaştırma siyaseti güden böylesi bir hareket, sadece Türkiye düşmanlarının beşinci kol faaliyetlerine hizmet eder.

İLKESİZ VE UTANÇ VERİCİ BİR SORUMSUZLUKTUR

Sorumlu bir muhalefet olsaydı, böylesi iddiaları ilgili ve yetkili adli makamlara iletir, gelişi güzel ortalığa saçmazlardı. Bu ancak Türkiye'ye zarar vermekten kaçınmayan bir anlayışın ürünüdür. 6-7 Ekim olayları hakkında ilkeli bir tavır ortaya koyamayanların kalkıp da "siyasi cinayet" spekülasyonları yapmaları ilkesiz ve utanç verici bir sorumsuzluktur...

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN 'SİYASİ CİNAYET KAYGIM VAR' DİYEN KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'Siyasi cinayetler kaygım var' sözlerine tepki gösterdi. Altun, "Ülkemizde korku iklimi oluşturmayı amaçlayan bu tür iddiaları gündeme getirenleri, ellerindeki bilgileri savcılarımızla paylaşmaya davet ediyoruz." dedi.