Son dakika: 'Siyasi cinayet' iddialarına soruşturma başlatıldı! İçişleri Bakanı Soylu'dan flaş açıklama
Son dakika haberleri... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'siyasi cinayet' açıklamalarının ardından harekete geçti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı "siyasi cinayetler işlenebileceği" iddiaları için resen soruşturma başlattı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kılıçdaroğlu'nun ortaya attığı 'Siyasi cinayetler' tartışması hakkında açıklama yaptı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "siyasi cinayetler işlenebileceği" iddialarıyla ilgili resen soruşturma başlattı.
KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, "Bütün tahriklere rağmen bir gerilim olmaz. Umarım öyle bir tablo da Türkiye'de yaşanmaz. Siyasi cinayetler kaygım var. Erdoğan 'Dur bakalım başınıza daha neler gelecek' diyor. Açıkça tehdit ediyor. Kaygılarım var." ifadelerini kullanmıştı.
BAKAN SOYLU'DAN FLAŞ AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kılıçdaroğlu'nun ortaya attığı 'Siyasi cinayetler' tartışması hakkında "İçişleri Bakanıyım sordum; böyle bir siyasi cinayet istihbaratı var mı, yok. Bu bir FETÖ taktiğidir." açıklamasında bulundu.
AK PARTİ'DEN TEPKİ GECİKMEDİ
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş yaptığı açıklamada, "Bir daha hiçbir çete, şu ya da bu şekilde kendisini devletin yerine koymaya çalışan hiçbir grup, Türkiye'de bu anlamda siyasi çatışmaların, cinayetlerin, faili meçhullerin işlenmesine yol açamayacak. AK Parti bu anlamda milletimizin içerisinde fitne sokacak, Türkiye'de siyasi cinayetlerin önünü açacak hiçbir adıma, hiçbir teşebbüse müsaade etmez ve etmeyecek" ifadelerine yer verdi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun iddialarına tepki gösteren bir diğer isim ise AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik oldu. Sözcü Çelik, "Cumhurbaşkanımızın önderlik ettiği güçlü siyaset sayesinde hükümetlerimiz döneminde Türkiye'de siyasi cinayetlere ve faili meçhullere son verilmiştir. Böylece siyasetin vesayet odaklarınca sistematik şekilde manipüle edildiği devir kapanmıştır." dedi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun da CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Siyasi Cinayetler iddiasına tepki gösteren Altun, "Ülkemizde korku iklimi oluşturmayı amaçlayan bu tür iddiaları gündeme getirenleri, ellerindeki bilgileri savcılarımızla paylaşmaya davet ediyoruz" açıklamasında bulundu.
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