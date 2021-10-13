Son dakika: ’Siyasi cinayet’ iddialarına soruşturma başlatıldı! İçişleri Bakanı Soylu’dan flaş açıklama

BAKAN SOYLU'DAN FLAŞ AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kılıçdaroğlu'nun ortaya attığı 'Siyasi cinayetler' tartışması hakkında "İçişleri Bakanıyım sordum; böyle bir siyasi cinayet istihbaratı var mı, yok. Bu bir FETÖ taktiğidir." açıklamasında bulundu.

AK PARTİ'DEN TEPKİ GECİKMEDİ

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş yaptığı açıklamada, "Bir daha hiçbir çete, şu ya da bu şekilde kendisini devletin yerine koymaya çalışan hiçbir grup, Türkiye'de bu anlamda siyasi çatışmaların, cinayetlerin, faili meçhullerin işlenmesine yol açamayacak. AK Parti bu anlamda milletimizin içerisinde fitne sokacak, Türkiye'de siyasi cinayetlerin önünü açacak hiçbir adıma, hiçbir teşebbüse müsaade etmez ve etmeyecek" ifadelerine yer verdi.