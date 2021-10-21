Siyasi cinayet söylemleri gizli çağrı mı? 10 büyükelçinin açıklaması ne anlama geliyor?
MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Gündeminde büyükelçilerin açıklamaları muhalefetin siyasi suikast iddiaları ve Ali Babacan'ın söylemleri vardı. İzzet Ulvi Yönter, büyükelçilere "onlu çete" dedi, siyasi cinayet iddialarıyla ilgili ise isim vererek çok sert tepki gösterdi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, gündemdeki önemli başlıklara ilişkin A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. 10 büyükelçinin Osman Kavala'nın serbest bırakılması için yaptıkları ortak açıklamayı değerlendiren Yönter'in eleştirileri oldukça sertti.
Yönter, "Bunların devlet başkanlarından hareket etmeleri akla ziyan bir durum. Bu Türkiye'nin egemenlik haklarına karşı bir çıkıştır. Bir hamledir. Siz kim oluyorsunuz? Hangi muktesebata dayanarak Sorosçu, 15 Temmuz'da fail, Gezi Parkı'nın finansörü olan bir çürümüşün serbest bırakılması konusunda Türkiye'ye dayatma yapıyorsunuz? Bu nasıl bir terbiyesizlik?" şeklinde konuştu.
Yönter ayrıca İngiltere büyükelçilerinin yunan Estia gazetesi'nde "Erdoğan'ın günleri sayılı, kansız bir geçişe gidiyoruz." açıklamaları için "Persona Non Grata" denilmesi gerektiğini belirtti. Yönter, "İngiltere büyükelçisinin görevi nedir? Sana Türkiye üzerinde siyasi spekülasyon yapma hakkını kim verdi? "Persona Non Grata" diyecek durumdayız yani istenmeyen adam ilan edilmesi lazım eğer bu ifadeler doğruysa." diye konuştu.
Gündeminde muhalefetten gelen siyasi cinayet iddiaları da bardı. İzzet Ulvi Yönter, "Bildikleri bir şey varsa açıklamak mecburiyetindeler. Kemal Kılıçdaroğlu, Koray Aydın, Ahmet Davutoğlu ve Mehmet Eymür, kendi içindeki karanlık niyetlerini dışa vurmuş durumdalar. Bazı katillere organize suç örgütlerine yerli ve yabancı odaklara gel gel mi yapıyorlar? Buyurun gelin örtülü operasyonlarınızı yapın diye hedef mi gösteriyorlar?" ifadelerini kullandı.
MHP Genel Başkan Yardımcısının hedefinde DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın "Krizlerin ortağı MHP" söylemi de vardı. Yönter, "Bu adama özel olarak MHP ile uğraşma görevi verilmiş. MHP ile uğraşmak demek Türk düşmanlığına yatırım yapmaktır. Ali Babacan kaçacak biz kovalayacağız." dedi.
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