Siyasi cinayet söylemleri gizli çağrı mı? 10 büyükelçinin açıklaması ne anlama geliyor?

Yönter, "Bunların devlet başkanlarından hareket etmeleri akla ziyan bir durum. Bu Türkiye'nin egemenlik haklarına karşı bir çıkıştır. Bir hamledir. Siz kim oluyorsunuz? Hangi muktesebata dayanarak Sorosçu, 15 Temmuz'da fail, Gezi Parkı'nın finansörü olan bir çürümüşün serbest bırakılması konusunda Türkiye'ye dayatma yapıyorsunuz? Bu nasıl bir terbiyesizlik?" şeklinde konuştu.