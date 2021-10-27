27 Ekim 2021, Çarşamba
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MOSSAD'ın hedefinde kim vardı? Filistinli Alimler Birliği'ne MOSSAD kıskacı
MİT'in MOSSAD operasyonunda, 15 kişiden oluşan ve 5 ayrı hücreye bölünen Arap asıllı casuslar ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Filistinli Alimler Birliği MOSSAD kıskacına girmiş. Üye A. Hasan'ın Lübnan'a yapacağı seyahatin detayları sızdırıldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.