AK Parti'den CHP'ye "tezkere" tepkisi: Hayır diyenlerin milli güvenlik konusunda hiçbir hassasiyeti yok

"BUNA ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, tezkere ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Tezkere, Türkiye'nin milli güvenliği açısından güçlü bir irade beyanıdır. Bu irade beyanı Türkiye'nin milli birlik ve bütünlüğünü korumaya her şart altında kararlı olduğumuzu ve bunun için her türlü meşru mücadeleyi vereceğimizi ifade eder.