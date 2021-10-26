26 Ekim 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri AK Parti'den CHP'ye "tezkere" tepkisi: Hayır diyenlerin milli güvenlik konusunda hiçbir hassasiyeti yok

AK Parti'den CHP'ye "tezkere" tepkisi: Hayır diyenlerin milli güvenlik konusunda hiçbir hassasiyeti yok

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.10.2021 Güncelleme Tarihi: 26.10.2021
ABONE OL
AK Parti’den CHP’ye tezkere tepkisi: Hayır diyenlerin milli güvenlik konusunda hiçbir hassasiyeti yok

Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye ve Irak tezkeresine "hayır" oyu veren CHP-HDP ittifakına yüklendi. Çelik, "Bu tezkerelere karşı çıkanların gerekçelerini bugün dinledik. Bu mantıksız gerekçeleri üretenlerin hiçbir şekilde Tükiye'nin milli güvenliği konusunda hassasiyeti yok." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon yetkisini uzatan tezkereye hayır oyu vereceklerini duyurdu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından tezkereye "hayır" oyu vereceğini açıklayan CHP ve HDP'ye tepki gösterdi. Çelik, tezkerenin milli güvenlik açısından gerekli olduğunu, karşı çıkanların hiçbir şekilde milli güvenlik hassasiyetlerinin olmadığını ifade etti.

"BUNA ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, tezkere ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Tezkere, Türkiye'nin milli güvenliği açısından güçlü bir irade beyanıdır. Bu irade beyanı Türkiye'nin milli birlik ve bütünlüğünü korumaya her şart altında kararlı olduğumuzu ve bunun için her türlü meşru mücadeleyi vereceğimizi ifade eder.

Bu irade sayesinde sınırlarımız yakınında kurulmak istenen terör devletçikleri ortadan kaldırılmıştır. Eğer bu irade beyanı olmasaydı PKK ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin sınırlarımıza yakın yerlerde fiili oluşumları söz konusu olacaktı. Buna asla izin vermeyeceğiz.

Yüce Meclisin takdirine sunulan tezkereler Türkiye'nin milli güvenliği açısından gerekli iradeyi temsil eder.

Bu tezkerelere karşı çıkanların gerekçelerini bugün dinledik. Bu mantıksız gerekçeleri üretenlerin hiçbir şekilde Tükiye'nin milli güvenliği konusunda hassasiyeti yok.


CHP’den Suriye ve Irak tezkeresine ret CHP'DEN SURİYE VE IRAK TEZKERESİNE RET
HDP’den CHP ve İYİ Parti’ye gözdağı HDP'DEN CHP VE İYİ PARTİ'YE GÖZDAĞI
Sınır ötesi operasyon tezkeresi TBMM’de SINIR ÖTESİ OPERASYON TEZKERESİ TBMM'DE

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA