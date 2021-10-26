AK Parti'den CHP'ye "tezkere" tepkisi: Hayır diyenlerin milli güvenlik konusunda hiçbir hassasiyeti yok
Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye ve Irak tezkeresine "hayır" oyu veren CHP-HDP ittifakına yüklendi. Çelik, "Bu tezkerelere karşı çıkanların gerekçelerini bugün dinledik. Bu mantıksız gerekçeleri üretenlerin hiçbir şekilde Tükiye'nin milli güvenliği konusunda hassasiyeti yok." dedi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon yetkisini uzatan tezkereye hayır oyu vereceklerini duyurdu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından tezkereye "hayır" oyu vereceğini açıklayan CHP ve HDP'ye tepki gösterdi. Çelik, tezkerenin milli güvenlik açısından gerekli olduğunu, karşı çıkanların hiçbir şekilde milli güvenlik hassasiyetlerinin olmadığını ifade etti.
"BUNA ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, tezkere ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Tezkere, Türkiye'nin milli güvenliği açısından güçlü bir irade beyanıdır. Bu irade beyanı Türkiye'nin milli birlik ve bütünlüğünü korumaya her şart altında kararlı olduğumuzu ve bunun için her türlü meşru mücadeleyi vereceğimizi ifade eder.
Yüce Meclisin takdirine sunulan tezkereler Türkiye'nin milli güvenliği açısından gerekli iradeyi temsil eder.
Bu tezkerelere karşı çıkanların gerekçelerini bugün dinledik. Bu mantıksız gerekçeleri üretenlerin hiçbir şekilde Tükiye'nin milli güvenliği konusunda hassasiyeti yok.
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