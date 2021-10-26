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İstanbul'da metro arızası! Vatandaşlar Bağcılar Meydan ile Kirazlı arasında yürümek zorunda kaldı!

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Giriş Tarihi: 26.10.2021 Güncelleme Tarihi: 26.10.2021
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İstanbul’da metro arızası! Vatandaşlar Bağcılar Meydan ile Kirazlı arasında yürümek zorunda kaldı!

İstanbul'da Yenikapı-Kirazlı M1B Metro Hattı'nda yaşanan arıza nedeniyle Yenikapı ile Bağcılar istasyonları arasında aksama yaşandı. Arıza nedeniyle vatandaşlar Bağcılar Meydan ile Kirazlı durakları arasında yürümek zorunda kaldı. İşte o anlar...

Yenikapı-Kirazlı M1B Metro Hattı'nda yaşanan teknik arıza sebebiyle seferler, Yenikapı ile Bağcılar istasyonları arasında aksamalı olarak yapıldı.

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz gecikmeli olarak yapılmaktadır." bilgisine yer verildi.

VATANDAŞLAR YÜRÜMEK ZORUNDA KALDI

Bu arada, arıza nedeniyle vatandaşların Bağcılar Meydan ile Kirazlı durakları arasında yürümek zorunda kaldığı görüldü. Bu anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

ARIZA GİDERİLDİ

Arızanın giderilmesinin ardından seferlerin normale döndüğü bildirildi.

Ayrıntılar geliyor...

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