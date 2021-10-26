İstanbul'da metro arızası! Vatandaşlar Bağcılar Meydan ile Kirazlı arasında yürümek zorunda kaldı!
İstanbul'da Yenikapı-Kirazlı M1B Metro Hattı'nda yaşanan arıza nedeniyle Yenikapı ile Bağcılar istasyonları arasında aksama yaşandı. Arıza nedeniyle vatandaşlar Bağcılar Meydan ile Kirazlı durakları arasında yürümek zorunda kaldı. İşte o anlar...
METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz gecikmeli olarak yapılmaktadır." bilgisine yer verildi.
VATANDAŞLAR YÜRÜMEK ZORUNDA KALDI
Bu arada, arıza nedeniyle vatandaşların Bağcılar Meydan ile Kirazlı durakları arasında yürümek zorunda kaldığı görüldü. Bu anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
ARIZA GİDERİLDİ
Arızanın giderilmesinin ardından seferlerin normale döndüğü bildirildi.
Ayrıntılar geliyor...
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