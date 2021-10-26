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Tezkere kaç oyla kabul edilir? Tezkere oylaması sonucu nedir? Tezkereye kim ne oy verdi?

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Giriş Tarihi: 26.10.2021 Güncelleme Tarihi: 26.10.2021
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Tezkere kaç oyla kabul edilir? Tezkere oylaması sonucu nedir? Tezkereye kim ne oy verdi?

Tezkere kaç oyla kabul edilir? Tezkere oylaması sonucu nedir? Tezkereye kim ne oy verdi? TBMM, Türk askerinin Irak ve Suriye'de görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi için toplandı. Suriye ve Irak'a sınır ötesi operasyonun 2 yıl daha uzatılmasını öngören tezkere için Meclis’te oylama yapılacak. Partilere tezkereye ne oy vereceğini açıkladı. Peki; tezkere kaç oyla kabul edilir? Tezkere oylaması geçti mi?

Tezkere kaç oyla kabul edilir? Tezkere oylaması sonucu nedir? Tezkereye kim ne oy verdi? Meclis'te yapılan kritik Irak ve Suriye tezkeresinin sonucu merak ediliyor. Sınır ötesi operasyonunun 2 yıl daha uzatılmasını öngören tezkere için TBMM'de oylama yapılacak. Türkiye'nin milli güvenliğine yönelik ayrılıkçı hareketler, terör tehdidi ve her türlü güvenlik riskine karşı her türlü tedbiri almak amacıyla tezkerenin uzatılması amaçlandı.

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TEZKERENİN AMACI NEDİR?

Suriye ve Irak'a sınır ötesi operasyonun 2 yıl daha uzatılmasını öngören tezkere TBMM Başkanlığına sunuldu.

Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, TBMM Başkanlığına sunuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasının yer aldığı tezkerede, Türkiye'nin güney kara sınırlarına mücavir bölgelerde yaşanan gelişmeler ve çatışma ortamının milli güvenlik açısından taşıdığı risk ve tehditlerin artarak devam ettiğinin altı çizildi.

Türkiye'nin milli güvenliğine yönelik ayrılıkçı hareketler, terör tehdidi ve her türlü güvenlik riskine karşı her türlü tedbiri almak amacıyla tezkerenin iki yıl daha uzatılması öngörülüyor.

TEZKERE KAÇ OYLA KABUL EDİLİR?

Tezkerenin kabul edilmesi için, toplantıya katılanların salt çoğunluğunun 2kabul' oyu vermesi gerekiyor.

TBMM, yapacağı seçimler dahil bütün işlerinde üye tamsayısının en az üçte biri ile toplanıyor.

TBMM, Anayasa'da başka bir hüküm yoksa toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar veriyor.

Ancak karar yeter sayısı, hiçbir şekilde üye tamsayısının dörtte birinin bir fazlasından az olamıyor.

TEZKERE OYLAMASI SONUCU NEDİR?

Tezkere oylaması henüz başlamadı. Oylama sonucu ahaber.com.tr sayfalarından öğrenilebilecek.

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