Tezkere kaç oyla kabul edilir? Tezkere oylaması sonucu nedir? Tezkereye kim ne oy verdi? Meclis'te yapılan kritik Irak ve Suriye tezkeresinin sonucu merak ediliyor. Sınır ötesi operasyonunun 2 yıl daha uzatılmasını öngören tezkere için TBMM'de oylama yapılacak. Türkiye'nin milli güvenliğine yönelik ayrılıkçı hareketler, terör tehdidi ve her türlü güvenlik riskine karşı her türlü tedbiri almak amacıyla tezkerenin uzatılması amaçlandı.