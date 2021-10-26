Son dakika: Irak ve Suriye tezkeresi TBMM'de kabul edildi
Son dakika haberleri... Irak ve Suriye tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda okundu. CHP ve HDP'nin "hayır" oyu verdiği Irak-Suriye tezkeresi AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin ''evet'' oylarıyla kabul edildi.
Son dakika haberleri... TBMM'de tezkere okundu. Irak ve Suriye tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere Irak ve Suriye'ye gönderilmesi konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda CHP ve HDP'nin "hayır" oylarına karşı AK Parti, MHP ve İYİ Partinin "evet" oylarıyla kabul edildi.
Irak ve Suriye tezkeresinde, Türkiye'nin güney kara sınırlarına mücavir bölgelerde yaşanan gelişmeler ve süregiden çatışma ortamının milli güvenlik açısından taşıdığı risk ve tehditlerin artarak devam ettiğinin altı çizildi.
Türkiye'nin, komşusu Irak'ın toprak bütünlüğünün, milli birliğinin ve istikrarının korunmasına büyük önem atfettiği belirtilen tezkerede, "Diğer taraftan Irak'ta PKK ve DEAŞ unsurlarının varlığını sürdürmesi, etnik temelli ayrılıkçılığa yönelik girişimler, bölgesel barışa, istikrara ve ülkemizin güvenliğine doğrudan tehdit oluşturmaktadır. Suriye'de, sınırımıza mücavir alanlarda PKK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere mevcudiyetini sürdüren terör örgütleri, ülkemize, ulusal güvenliğimize ve sivillere yönelik eylemlerini sürdürmektedir." denildi.
İDLİB TEZKEREDE
Terör örgütü PKK/PYD-YPG'nin, Suriye'de bölücü faaliyetlerine devam ettiğine dikkat çekilen tezkerede, Türkiye'nin harekat alanlarında tesis edilen sükunet ve istikrarı korumak amacıyla meşru ulusal güvenlik çıkarları doğrultusunda önlemler alındığı anlatıldı.
İdlib'de, Astana süreci kapsamında istikrar ve güvenliğin tesisine ilişkin faaliyetleri hedef alan risk ve tehditlerin devam ettiği vurgulanan tezkerede, "Bütün bu gelişmeler kapsamında, terörle Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü bozmaya ve sahada gayrimeşru oldubittiler oluşturmaya yönelik, milli güvenliğimize tehlike oluşturabilecek her türlü risk, tehdit ve eyleme karşı, uluslararası hukuktan doğan haklarımız doğrultusunda gerekli önlemlerin alınması milli güvenliğimiz açısından hayati önem arz etmektedir." ifadeleri kullanıldı.
TÜRK ASKERİNİN IRAK VE SURİYE'DEKİ GÖREV SÜRESİ İKİ YIL DAHA UZATILACAK
Cumhurbaşkanlığı tezkeresinde, şunlar kaydedildi:
"Ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin, 2170 (2014), 2178 (2014), 2249 (2015) ve 2254 (2015) sayılı kararlarıyla, Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve bağımsızlığının teyit edilmiş olmasının ve yine 2170 (2014) sayılı kararda bu ülkelerdeki terör faaliyetlerinin kınanarak, DEAŞ ve benzeri terör örgütlerinin faaliyetlerine karşı Birleşmiş Milletler üyesi tüm ülkelere 1373 (2001) sayılı Karar ve uluslararası hukuk çerçevesindeki sorumluluklarına uygun şekilde gerekli tedbirleri alma çağrısında bulunulmuş olmasının ışığında, Türkiye'nin DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle mücadele amacıyla oluşturulan uluslararası koalisyon bünyesinde iştirak ettiği faaliyetlerin sürdürülmesi de önem taşımaktadır.
Bu mülahazalar ışığında, Türkiye'nin milli güvenliğine yönelik ayrılıkçı hareketler, terör tehdidi ve her türlü güvenlik riskine karşı uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli her türlü tedbiri almak, Irak ve Suriye'deki tüm terör örgütlerinden ülkemize bundan sonra da yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek ve kitlesel göç gibi diğer muhtemel risklere karşı milli güvenliğimizin idame ettirilmesini sağlamak, Türkiye'nin güney kara sınırlarına mücavir bölgelerde yaşanan ve hiçbir meşruiyeti olmayan tek taraflı bölücü girişimler ve bunlarla ilgili olabilecek gelişmeler istikametinde Türkiye'nin menfaatlerini etkili bir şekilde korumak ve kollamak, gelişmelerin seyrine göre ileride telafisi güç bir durumla karşılaşmamak için süratli ve dinamik bir politika izlenmesine yardımcı olmak üzere hudut, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanınca takdir ve tayin olunacak şekilde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi ve aynı amaçlara matuf olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması, bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanının belirleyeceği esaslara göre kullanılması ile risk ve tehditlerin giderilebilmesi için her türlü tedbirin alınması ve bunlara imkan sağlayacak düzenlemelerin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için 2 Ekim 2014 tarihli ve 1071 sayılı TBMM kararı ile verilen ve son olarak 7 Ekim 2020 tarihli ve 1266 sayılı TBMM kararı ile 30 Ekim 2021'e kadar uzatılan izin süresinin, 30 Ekim 2021'den itibaren 2 yıl uzatılması hususunda gereğini Anayasanın 92. maddesi uyarınca bilgilerinize sunarım."
MHP'NİN TAVRI NET
TBMM Genel Kurulu'nda, Irak-Suriye tezkeresinin görüşmeleri başladı. Meclis Başkanvekili Celal Adan, "Bu tezkere PKK'nın, PYD'nin, IŞİD'in ve hudutlarımızın ötesinde pusu kurup Türkiye'yi avlamaya çalışanların kabusudur. Türkiye'nin kendini koruma refleksi dünyanın en meşru hareketidir. Bu meşruiyetin TBMM tarafından tasdik edilmesi hayatidir" dedi.
TBMM Genel Kurulu, MHP'li Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmalara geçmeden önce söz alan Adan, bugün görüşmeleri yapılacak Irak-Suriye tezkeresinin süresinin uzatılmasına ilişkin tezkere üzerine konuştu.
Adan, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde ay yıldızın ışığını yükseltenler, TBMM'nin de kurucu kadrosu olmuşlardır. Onların emsalsiz kahramanlıkları sayesinde bu Meclis, 'Gazi' unvanı ile şereflenmiştir. TBMM, devletin kurucusu, milletin koruyucusudur. TBMM, Türk askeri ile omuz omuza vermiş, Polatlı'ya kadar ilerleyen düşmana karşı gelmiştir. Sakarya'da destan yazan ruhun arkasında bu Meclis'in Mehmetçiğe verdiği teminat vardır. Büyük Taarruz'un süvarileri dört nala hücuma kalkmışken, onların hızına hız katan güç, bu Meclis'in onlara duyduğu inançtır" dedi.
CHP "HAYIR" DEDİ
Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, TBMM Başkanlığına sunuldu. Bugün TBMM'de oylanan tezkere öncesi HDP'li vekil İmam Taşçıer'den CHP'ye uyarı niteliğinden bir açıklama geldi.
Bu açıklamanın ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, tezkereye "hayır" oyu vereceklerini duyurmuştu.
TBMM Genel Kurulu'nda CHP tezkereye "hayır" oyu verdi. CHP ve HDP'nin "hayır" oyu verdiği Irak-Suriye tezkeresi AK Parti ve MHP sayesinden kabul edildi.
TOPLANTIDA SKANDAL SÖZLER: "TEZKEREDE YABANCI ASKERLER VAR"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında tezkere hakkında skandal sözler söyledi.
CHP lider Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, "Bu tezkerede ayrıca, yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması, bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanının belirleyeceği esaslara göre kullanılması yazıyor. Ne demek yabancı kuvvetler Türkiye'de bulunacak? Şimdi soruyorum. Erdoğan'a değil. Yönetme kapasitesi olmayan adama soru sormak yanlış. Bahçeli'ye soruyorum; bu yabancı askerler kim? Ve sen yabancı askerler Türkiye'ye el kaldıracaksın. Söyle bakalım sen milliyetçi sen misin, biz miyiz? Yabancı askerlerin potinlerinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni çiğnemesini istemiyorum. Çıkarın bunu tezkereden. Böyle bir rezillik olur mu ya? Terör ayaklarına yatacaksın, yabancı askerler buraya gelecek. Taliban'ı mı getireceksin? Amerikalılar mı, yunanlar mı kimi çağıracaksın sen? Terörü bitirmek için mücadele eden TSK ve polislerimizdir. Tezkeredeki yabancı güçler kim?" ifadelerine yer verdi.
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