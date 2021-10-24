24 Ekim 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Marmara Denizi açıklarında gemi kazası

Marmara Denizi açıklarında gemi kazası

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.10.2021 Güncelleme Tarihi: 24.10.2021
ABONE OL
Marmara Denizi açıklarında gemi kazası

Son dakika haberine göre: Marmara Denizi açıklarında iki geminin çatıştığı bildirildi. Bölgeye güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorkörler sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında Panama bayraklı 299 metre uzunluğundaki "Benitamou" isimli gemiyle, Barbados bayraklı 172 metre uzunluğundaki "Vanessa" gemisi henüz belirlenemeyen nedenle çatıştı.

Gemi kaptanları olayın ardından durumu Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Bölgeye güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorkörler sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA