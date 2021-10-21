21 Ekim 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: MSB duyurdu! PKK'ya Zap bölgesinde darbe: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: MSB duyurdu! PKK'ya Zap bölgesinde darbe: 2 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.10.2021
ABONE OL
Son dakika: MSB duyurdu! PKK’ya Zap bölgesinde darbe: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 2 teröristin etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadeleri kullanıldı.

MİTten Metinada çifte operasyon! MİT'TEN METİNA'DA ÇİFTE OPERASYON!
TSK ve MİTten PKKya ağır darbe! TSK VE MİT'TEN PKK'YA AĞIR DARBE!
MİT ve Emniyetten PKK operasyonu MİT VE EMNİYET'TEN PKK OPERASYONU

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA