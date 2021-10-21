Son dakika: MSB duyurdu! PKK'ya Zap bölgesinde darbe: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 2 teröristin etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadeleri kullanıldı.
Ansızın vurmaya devam!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 21, 2021
Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
Operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürecek! #MSB #TSK pic.twitter.com/ZgjzHT2Cjp