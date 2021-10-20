Son dakika: Başkan Erdoğan Nijerya'da! İki ülke arasında 7 anlaşma imzalandı
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari tarafından başkent Abuja’da resmi törenle karşılandı. Başkan Erdoğan ve Nijerya'nın Devlet Başkanı Muhammed Buhari ile görüştü. Baş başa ve heyetler arası görüşmeler sonrası Başkan Erdoğan ve mevkidaşı Muhammed Buhari ortak basın açıklaması düzenledi. Başkan Erdoğan, "Nijerya ile geçtiğimiz yıl ticaret hacmimiz 2 milyar doları buldu. Nijerya ile iş birliğimizi her alanda daha ileriye taşımakta kararlıyız" dedi. Buhari, "Enerji, savunma sanayi, madencilik ve hidrokarbon alanlarında anlaşmalar imzaladık. Bu anlaşmanın en kısa zamanda uygulamaya geçmesini umuyoruz." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ülkeleri ziyaretinin üçüncü durağında Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari'yle birlikte başkent Abuja'da ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında konuşan Erdoğan, "Savunma sanayisi ve güvenlik alanlarında dünya çapında takdir toplayan, imkan ve kabiliyetlerimizi Nijerya ile paylaşmaya hazırız. Terörle mücadelede sergilediğimiz bu hassasiyetin, Nijerya makamları nezdinde de karşılık bulacağına eminim" dedi.
İMZALAMIŞ OLDUĞUMUZ ANLAŞMALAR ZİYARETİMİZİ TAÇLANDIRMIŞTIR
Konuşmasına 5 yıl aradan sonra Nijerya'yı bir kez daha ziyaret etmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek başlayan Başkan Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ile Nijerya halkına, şahsına ve heyetine gösterdiği konukseverlik için teşekkür etti.
Sokoto eyaletindeki bir pazar yerinde 2 gün önce yaşanan terör saldırısında hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine ve Nijerya halkına başsağlığı dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "5 yıl aradan sonra Nijerya'ya gerçekleştirdiğim bu resmi ziyaretin ilişkilerimizi bir üst düzeye çıkaracağına inanıyorum. Az önce çeşitli alanlarda imzalamış olduğumuz anlaşmalar, ziyaretimizi taçlandırmıştır." ifadelerini kullandı.
İŞ BİRLİĞİMİZİ HER ALANDA DAHA İLERİYE TAŞIMAYA KARARLIYIZ
Cumhurbaşkanı Buhari ile gerçekleştirdikleri görüşmelerde, Türkiye-Nijerya ilişkilerini tüm veçheleriyle gözden geçirdiklerini bildiren Erdoğan, şöyle devam etti:
"Münasebetlerimizi her alanda nasıl daha ileriye taşıyabileceğimize ilişkin fikir teatisinde bulunduk. İş birliğimizi derinleştirmek hususunda aynı kararlılığı paylaştığımızı memnuniyetle müşahede ettik. Önümüzdeki yıl diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 60. yıl dönümünü idrak edeceğiz. Nijerya, Türkiye'nin Afrika kıtasındaki en eski diplomatik temsilciliklerinden birisine ev sahipliği yapıyor.
D-8, İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekovaz ve Afrika Birliği gibi kuruluşların önemli bir üyesi olan Nijerya, bölgesinin ve dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor. Nijerya'nın Afrika kıtasında, barışın, istikrarın ve ekonomik kalkınmanın tesisi yönünde gösterdiği çabalar takdire şayandır. Kıtanın üretim merkezi konumundaki Nijerya ile geçtiğimiz yıl ticaret hacmimiz 2 milyar doları buldu. Stratejik ortaklık temelinde şekillenen Afrika'yla ilişkilerimize mevcut ziyaretlerimizle ivme kazandırıyoruz."
'SAVUNMA SANAYİ İMKANLARIMIZI NİJERYA İLE PAYLAŞMAYA HAZIRIZ'
Türkiye'nin Afrika'daki büyükelçiliklerinin sayısının 43'e ulaştığını anımsatan Başkan Erdoğan, "21-22 Ekim'de 3. Türkiye-Afrika İş Forumu'nu İstanbul'da gerçekleştireceğiz. Ardından 17-18 Aralık'ta İstanbul'da 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağız." dedi.
Nijerya ile iş birliğini her alanda daha ileriye taşımada kararlı olduklarını vurgulayan Erdoğan, pek çok Nijeryalı gencin Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerinde eğitim görmesinden ve Türkiye burslarından faydalanmasından özellikle mutluluk duyduklarını belirtti.
Türkiye olarak, dost ve kardeş Nijerya'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini bildiren Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Terör örgütleri, silahlı çeteler ve deniz haydutlarıyla eş zamanlı mücadele yürüten Nijerya ile askeri savunma ve güvenlik konularındaki birliğimizi güçlendiriyoruz. Bu vesileyle terör hadiselerinde hayatını kaybeden Nijeryalı kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Nijerya halkına sabırlar diliyorum. Savunma sanayi ve güvenlik alanlarında dünya çapında takdir toplayan imkan ve kabiliyetlerimizi Nijerya ile paylaşmaya hazırız.
Terörle mücadelede sergilediğimiz bu hassasiyetin Nijerya makamları nezdinde de karşılık bulacağına eminim. Malumunuz Türkiye'de uzun yıllardır PKK, PYD, FETÖ, DEAŞ başta olmak üzere çeşitli sayıda terör örgütüyle mücadele ettik. 15 Temmuz hain darbe girişiminin faili FETÖ'nün Nijerya'da sürdürdüğü yasa dışı faaliyetler hakkında Nijerya makamlarıyla gerekli bilgi paylaşımlarında bulunmaya devam ediyoruz."
TÜRKİYE İLE NİJERYA ARASINDA 7 ANLAŞMA İMZALANDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari huzurunda iki ülke arasında 7 anlaşmaya imza atıldı.
Başkan Erdoğan ve Buhari'nin, Nijerya Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda baş başa ve heyetler arası gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından çeşitli anlaşmalar imza altına alındı.
Bu kapsamda iki ülke arasında, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması", Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Nijerya Maliye, Bütçe ve Ulusal Planlama Bakanı Zainab Ahmed tarafından imzalandı.
"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Madencilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hidrokarbon Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffery Onyeama tarafından imza altına alındı.
"Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gençlik Alanında İşbirliği Anlaşması" ile "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Arasında Siyasi İstişare Mekanizması Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı" da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffery Onyeama tarafından imzalandı.
"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşması" ise Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffery Onyeama tarafından imza altına alındı.
BAŞKAN ERDOĞAN ONURUNA YEMEK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari tarafından onuruna verilen resmi öğle yemeğine katıldı.
Erdoğan ve Buhari, Nijerya Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenledikleri ortak basın toplantısının ardından yemeğe geçti. Yemek, basına kapalı yapıldı.
RESMİ TÖRENLE KARŞILAMA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ziyaretine devam esiyor. Başkan Erdoğan, Angola ve Togo ziyaretlerinin ardından gece saatlerinde Nijerya'nın başkenti Abuja'ya geldi. Erdoğan için bugün resmi tören düzenlendi. Erdoğan, resmi törenle karşılandığı Nijerya'nın başkenti Abuja'da Devlet Başkanı Muhammed Buhari ile heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.
Tören alanına bando takımı eşliğinde aracı ile gelen Başkan Erdoğan, daha sonra Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari tarafından resmi törenle karşılandı.
Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gelirken tören kıtası, makam aracından inişlerinde ise Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari tarafından karşılandı.
Başkan Erdoğan ve Buhari, heyetlerini birbirlerine tanıttıktan sonra tokalaşarak gazetecilere görüntü verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaret ettiği Nijerya'nın başkenti Abuja'daki bilboardlara, Erdoğan ve Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari'nin fotoğrafları ile "Birlikte Daha Adil Bir Dünya Mümkün" sözlerinin yer aldığı afişler asıldı.
AFRİKA TURU SÜRÜYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile TSİ 23.55'te Nijerya'ya geldi.
Başkan Erdoğan, Abuja Uluslararası Nnamdi Azikwe Havalimanı'na gelişinde Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffery Onyeama, Federal Başkent Bölgesi Bakanı Muhammad Musa Bello, Nijerya'nın Ankara Büyükelçisi İsmail Yusuf Abba ve Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar tarafından resmi törenle karşılandı.
ÇOK SAYIDA İSİM KAFİLEDE YER ALDI
Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Abuja'ya geldi.
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