Son dakika: Başkan Erdoğan Nijerya’da! İki ülke arasında 7 anlaşma imzalandı

İMZALAMIŞ OLDUĞUMUZ ANLAŞMALAR ZİYARETİMİZİ TAÇLANDIRMIŞTIR

Konuşmasına 5 yıl aradan sonra Nijerya'yı bir kez daha ziyaret etmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek başlayan Başkan Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ile Nijerya halkına, şahsına ve heyetine gösterdiği konukseverlik için teşekkür etti.

Sokoto eyaletindeki bir pazar yerinde 2 gün önce yaşanan terör saldırısında hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine ve Nijerya halkına başsağlığı dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "5 yıl aradan sonra Nijerya'ya gerçekleştirdiğim bu resmi ziyaretin ilişkilerimizi bir üst düzeye çıkaracağına inanıyorum. Az önce çeşitli alanlarda imzalamış olduğumuz anlaşmalar, ziyaretimizi taçlandırmıştır." ifadelerini kullandı.