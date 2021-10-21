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Türkiye'den Güney Kore'ye kritik ziyaret

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.10.2021
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Türkiye’den Güney Kore’ye kritik ziyaret

Yurt dışında kritik temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kore'de. Türkiye'nin güçlü dış siyasetini devam ettiren Bakan Çavuşoğlu açıklamasında, "Yeniden Asya girişimimizle Güney Kore ve Asya’yla bağlarımızı daha da güçlendiriyoruz" ifadelerine yer verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere Güney Kore'nin başkenti Seul'e geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kore Dışişleri Bakanı Eui-yong Chung'ın davetine icabetle Güney Kore'ye geldi. Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımızın Afrika ziyaretinden sonra Seul'e geldik. Stratejik ortağımız Güney Kore ile gündemimizde önemli konular var. Yeniden Asya girişimimizle Güney Kore ve Asya'yla bağlarımızı daha da güçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu'nun ziyareti kapsamında Türkiye-Güney Kore ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor. Çavuşoğlu'nun ayrıca Güney Kore Başbakanı Boo-kyum Kim ile bir araya gelmesi bekleniyor.

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