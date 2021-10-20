Başkan Erdoğan'ın ''Artık tahammülümüz kalmamıştır'' sözleri YPG'de büyük korku yarattı
Son dakika haberleri... Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan YPG'li teröristlere operasyon düzenleme hazırlığında. Başkan Erdoğan'ın "Artık tahammülümüz kalmamıştır" açıklamasının ardından terör örgütünün karargahı olan Tel Rıfat'ta sıcak anlar yaşanıyor. MİT istihbarat toplarken teröristlerin mevzileri güçlendirmeye çalıştığı görüntülendi.
Başkan Erdoğan, Suriye'ye operasyon sinyali bu sözlerle vermişti: Polislerimize yönelik son saldırı ve topraklarımızı hedef alan tacizler artık bardağı taşırmıştır. En kısa sürede gereken adımları atacağız.
TERÖRİSTLER TUTUŞTU
Başkan Erdoğan'ın açıklaması sonrası Tel Rıfat'ta sıcak anlar yaşanıyor. Bölgeye zırhlı araçları sevk eden TSK, teröristleri ablukaya almaya hazırlanıyor. TSK'nın hazırlıkları sürerken teröristler tutuşmuş durumda.
MEVZİLERİ KUVVETLENDİRİYORLAR
Peş peşe gelen bu açıklamaların ardından sahada Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu elleri tetikle gelecek emri beklerken terör örgütü Ypg'yi de Türkiye korkusu sardı. Haber Global'ın görüntülediği terör örgütü mensuplarının Tel Rıfat'ta hendek kazdığı ve kum torbaları ile mevzileri güçlendirdikleri görüldü.
Erdoğan'ın açıklaması sonrası Suriye'de sıcak dakikalar yaşanıyor. Bölgeye zırhlı araçların sevkleri başlarken harekatın nerelere yapılacağı ise merak ediliyor. Türkiye'nin yeni askeri harekatının hedefinde 4 şehir var: Menbiç, Tel Rıfat, Ayn İsa ve Tel Temir.
Milli güvenliği söz konusu olduğunda olmazları olduran Türkiye, Suriye'de yeni bir güvenlik kuşağı oluşturuyor. Milli İstihbarat ve Genelkurmay Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekat bölgelerinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve sivil halka yönelik saldırıların en çok gerçekleştiği alanlarda riskli noktaları tespit ederek güvenli hat oluşturma politikası yürütüyor.
Nokta operasyonlarla teröristlerin korkulu rüyası olan kahraman Mehmetçik, verilen tüm desteklere rağmen sahadaki mücadelesinde yüksek motivasyonunu koruyarak meşru müdafaa çerçevesinde gerekeni yapıyor.
Uzmanlar, Suriye'de gerçekleştirilen terörün belini kıran, sivillere umut olan operasyonlarla kongreye mektup gönderen ABD'ye de İtalya'da gerçekleştirilecek G20 zirvesi öncesi stratejik bir mesaj verildiği değerlendirmesini yapıyor.
TERÖRÜ KAYNAĞINDA YOK ETME STRATEJİSİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün Kabine Toplantısı'nın ardından polislere yönelik son saldırının ve topraklarımızı hedef alan tacizlerin artık bardağı taşırdığını dile getirerek "Suriye'de en kısa sürede gereken adımları atacağız" sözlerinin ardından "Suriye'ye yeni bir operasyon mu olacak" sorusu akıllara geldi.
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