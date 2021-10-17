Meclis’te 2022 yılı için bütçe maratonu başlıyor! Teklif masaya geliyor

2022 yılı bütçe ödeneklerinin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımını da paylaşan Oktay, personel giderleri için toplam 493,9 milyar lira, mal ve hizmet alım giderleri için 128,1 milyar lira, cari transferler için 657,3 milyar lira, sermaye giderleri için 132,3 milyar lira, sermaye transferleri için 10 milyar lira, borç verme giderleri için 61,6 milyar lira, yedek ödenekler için 27,4 milyar lira, faiz giderleri için 240,4 milyar lira ödenek öngörüldüğünü aktardı.