Meclis'te 2022 yılı için bütçe maratonu başlıyor! Teklif masaya geliyor
Son dakika haberine göre: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 20 Ekim Çarşamba günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin sunumunu yapacak. Oktay daha önce yaptığı açıklamada teklifi, "Milli hedeflerimizde bir kilometre taşı" olarak duyurmuş bütçede aslan payının eğitime ayrıldığını açıklamıştı.
AK Parti hükümetlerinin 20'nci, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin ardından hazırlanan 4'üncü bütçe olan 2022 bütçesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 15 Ekim'de TBMM'ye sunulmuştu.
BÜTÇE KANUNU TEKLİFİ MASAYA GELİYOR
Merkezi yönetim bütçesi kapsamında, 224 kamu idaresinin bütçesinin görüşmelerine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 20 Ekim Çarşamba günü yapacağı sunumla başlanacak.
26 EKİM'DE BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNDE GÖRÜŞMELER YAPILACAK
Bütçe sunumunun ardından komisyon üyelerinin hazırlıkları için komisyon çalışmalarına yaklaşık bir hafta ara verilecek.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 26 Ekim Salı günü bütçenin geneli üzerindeki görüşmeler yapılacak.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "İnsanımızı merkeze alan bir icraat bütçesi olan 2022 yılı bütçesi, yeşil kalkınma devrimi ve milli teknoloji hamlesi gibi milli hedeflerimizde bir kilometre taşı olacaktır" açıklamasında bulundu.
Merkezi yönetim bütçesi kapsamında, 224 kamu idaresinin bütçesinin bulunduğunu belirten Oktay, "2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nde bütçe giderleri 1 trilyon 750 milyar 957 milyon lira, bütçe gelirleri 1 trilyon 472 milyar 583 milyon lira ve bütçe açığı 278 milyar 374 milyon lira olarak öngörülmüştür. Bütçe açığının gayri safi yurtiçi hasılaya oranının ise yüzde 3,5 olacağı tahmin edilmektedir" dedi.
2022 yılı bütçe ödeneklerinin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımını da paylaşan Oktay, personel giderleri için toplam 493,9 milyar lira, mal ve hizmet alım giderleri için 128,1 milyar lira, cari transferler için 657,3 milyar lira, sermaye giderleri için 132,3 milyar lira, sermaye transferleri için 10 milyar lira, borç verme giderleri için 61,6 milyar lira, yedek ödenekler için 27,4 milyar lira, faiz giderleri için 240,4 milyar lira ödenek öngörüldüğünü aktardı.
Bütçe görüşmeleri, bu yıl da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle daha geniş alana sahip TBMM Tören Salonu'nda olacak. Bu kapsamda Meclis Başkanlığınca, Tören Salonu'nda gerekli düzenlemeler yapılacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Peygamber Efendimizin Mevlid Kandili duası! Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) kandil duası!
- Mevlid Kandili’nde okunacak dualar! Mevlid (Mevlit) Kandili duası Türkçe-Arapça!
- Mevlid Kandili namazı nasıl kılınır? Mevlid Kandili namazı kaç rekat? Mevlid Kandili tespit namazı kılınır mı?
- Emeklilerin ağzı kulaklarına varacak! En düşük maaş 2.499 TL! SSK - SGK ve Bağkur’luya yeni yılda zam oranı…
- 10 yıl sigorta – 1800 gün prim yeterli! Yaşı beklemeden maaş bağlanıyor! Hem işçiye hem esnafa…
- Mevlid Kandili mesajları ayetli hadisli! Arkadaşa sevgiliye eşe kandil tebrik mesajları 2021!
- 17 Ekim bugün ne kandili? Diyanet dini günler takvimi 2021 bugün hangi kandil?
- The Batman ne zaman çıkacak? The Batman fragman geldi! The Batman vizyon tarihi!
- Mevlid Kandili'nde yapılacak ibadetler! Mevlid Kandili gecesi ibadetleri nelerdir? Mevlid Kandili önemi...
- Mevlid Kandili namaz kaç rekattır, nasıl kılınır? Mevlid Kandili Tesbir kılınışı! Mevlid Kandili namazları!
- Kardeşlerim 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gözyaşları sel oldu...
- Mevlid Kandili dualı ve ayetli kutlama mesajları! Mevlid Kandili uzun, kısa, anlamlı kutlama sözleri! WhatsApp, Instagram...