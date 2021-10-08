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Emniyet ve MİT'ten casusluk operasyonu! Eylem arayaşındaydılar

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Giriş Tarihi: 08.10.2021 Güncelleme Tarihi: 08.10.2021
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Emniyet ve MİT’ten casusluk operasyonu! Eylem arayaşındaydılar

İstanbul ve Antalya'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Silahlı eylem arayışında oldukları ve devletin gizli kalması gereken bilgilerini 'Siyasal veya Askeri Casusluk' amacıyla temin etme çalışmaları yürüttükleri belirtilen 6 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Milli İstihbarat Teşkilatı ile gerçekleştirilen koordineli operasyonlar çerçevesinde flaş bir gelişme yaşandı. Eylem hazırlığındaki şahıslara İstanbul ve Antalya'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da silahlı eylem arayışında olduğu ve devletin gizli kalması gereken bilgilerini "Siyasal veya Askeri Casusluk" amacıyla temin etme faaliyeti yürüttüğü tespit edilen kişilerin yakalanmasına ilişkin yapılan araştırmalarda hedef şahısların bazılarının Antalya'da olduğu tespit edildi.

Gece 03.00 sularında Başakşehir, Sarıyer ve Küçükçekmece ilçelerindeki 3 adres ve Antalya'da 2 adrese eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlar sonucu 6 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1'i susturucu lazer tertibatı takılı olmakla beraber 3 adet tabanca, bu tabancalara ait şarjör ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

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