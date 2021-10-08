Emniyet ve MİT'ten casusluk operasyonu! Eylem arayaşındaydılar
İstanbul ve Antalya'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Silahlı eylem arayışında oldukları ve devletin gizli kalması gereken bilgilerini 'Siyasal veya Askeri Casusluk' amacıyla temin etme çalışmaları yürüttükleri belirtilen 6 zanlı gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Milli İstihbarat Teşkilatı ile gerçekleştirilen koordineli operasyonlar çerçevesinde flaş bir gelişme yaşandı. Eylem hazırlığındaki şahıslara İstanbul ve Antalya'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da silahlı eylem arayışında olduğu ve devletin gizli kalması gereken bilgilerini "Siyasal veya Askeri Casusluk" amacıyla temin etme faaliyeti yürüttüğü tespit edilen kişilerin yakalanmasına ilişkin yapılan araştırmalarda hedef şahısların bazılarının Antalya'da olduğu tespit edildi.
Gece 03.00 sularında Başakşehir, Sarıyer ve Küçükçekmece ilçelerindeki 3 adres ve Antalya'da 2 adrese eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlar sonucu 6 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1'i susturucu lazer tertibatı takılı olmakla beraber 3 adet tabanca, bu tabancalara ait şarjör ve çok sayıda fişek ele geçirildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ Konya Karapınar kura sonuçları isim listesi! 8 Ekim TOKİ Konya kura sonuçları nasıl öğrenilir?
- Gelinim Mutfakta Demet Akalın neden ayrıldı? Gelinim Mutfakta sunucusu kim oldu?
- Ayağını yerden kesmek isteyenlere cazip teklifler! Bankadan bankaya değişiyor! İşte en uygun araç kredileri…
- ÖSYM son dakika açıkladı! YKS 2. ek yerleştirme için flaş gelişme! 140 baraj puanı YKS 2. ek tercihler ne zaman?
- Formula 1 canlı yayın hangi kanalda? 8-9-10 Ekim Formula 1 canlı izleme yolları!
- Okullar kapanacak mı? MEB Bakanı Özer'den son dakika açıklaması! Yüz yüze eğitim devam edecek mi?
- F-16 fiyatı ne kadar? Türkiye’de kaç F-16 var? F-16 Block 70 özellikleri nelerdir?
- 8 Ekim Diyanet Cuma hutbesi konusu nedir? İşte bu haftaki Cuma hutbesi Arapça-Türkçe tam metni
- Gram altın 500 lira seviyesinde! 8 Ekim altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım altın fiyatı kaç TL?
- Türkiye Norveç maçı saat kaçta, ne zaman? 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri milli maç hangi kanalda?
- Cuma mesajları anlamlı güzel 8 Ekim! Dualı resimli Cuma mesajları sözleri! Kısa uzun Cuma sözleri…
- POMEM sonuçları için gözler o açıklamada! EGM PA 27. dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?