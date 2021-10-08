Emniyet ve MİT’ten casusluk operasyonu! Eylem arayaşındaydılar

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da silahlı eylem arayışında olduğu ve devletin gizli kalması gereken bilgilerini "Siyasal veya Askeri Casusluk" amacıyla temin etme faaliyeti yürüttüğü tespit edilen kişilerin yakalanmasına ilişkin yapılan araştırmalarda hedef şahısların bazılarının Antalya'da olduğu tespit edildi.