Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda önemli açıklamalar
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda önemli açıklamalarda bulundu. "Ulaştırma ve haberleşmeye 1 trilyonluk yatırım yapıldı" diyen Başkan Erdoğan, "Ülkemizin en büyük atılım yaptığı alanlardan biri de hava yolu taşımacılığıdır. Türkiye'yi potansiyeline uygun bir alt yapıya kavuşturduk. Yurt içindeki havalimanı sayısını 56'ya çıkardık, yakında 61'e çıkacak." dedi. Erdoğan, "Önümüzdeki yıl milli elektrikli lokomotifimizin üretimine başlıyoruz." diyerek müjdeyi verdi. Başkan Erdoğan, "Kanal İstanbul enine-boyuna konuşulmuş, tartışılmış ve fiilen uygulanma aşamasına gelmiştir" diye konuştu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda konuştu.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
Ülkemizi uzun yıllar boyunca havacılıkta temsil eden Atatürk Havalimanımız bugün de önemli organizasyona ev sahipliği yapıyor. Bundan sonra da yarışmalara, fuarlara ev sahipliği yapmayı sürdürecektir. Hedef 2023 diyerek şuralarımızı gerçekleştirmiştik.
Bugün de mevcut durum ve geleceği konuşuyoruz. Bu yatırımlar konusunda nereden nereye geldiğimize baktığımızda ciddi yol katettiğimizi görüyoruz.
Bundan sonrası için yapmamız gereken işleri eksiklerimizi yeni ihtiyaçları da görüyoruz. Salgın ve iklim değişikliği gibi son dönemde ağır sonuçlarıyla yüzleştiğimiz küresel krizler kendi gerçeklerini dayatmaktadır.
Ulaşım ve haberleşme sektöründe de ciddi değişimlere de neden olmaktadır. Dünyanın yeni ve köklü değişimin eşiğinde olduğunu görüyoruz. Bu süreci ülkeler ve toplumlar olarak doğru okur ve üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirirsek hayırlı bir iş yapmış oluruz.
SALGIN VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ GİBİ KÜRESEL KRİZLER KENDİ GERÇEKLERİNİ DAYATMAKTADIR
Eğer harekete geçiremezsek insanlığı ağır bir kaosu beklediği açıktır. Türkiye önümüzdeki yeni sürecin öncülüğünü yürütmektedir. Uzakdoğu'yu batıya bağlayan baharat yolu ve ipek yolu gibi önemli noktalar bu coğrafyadan geçiyor.
Bu güzel coğrafyanın sakinliği olarak insanlığa olan katkıları sunmak için hazırız. 19 yılda kurduğumuz güçlü demokrasi ve kalkınma altyapısı yeniden inşa sürecine giren küresel yönetim ve ekonomi sisteminde hedeflediğimiz yere varma konusunda bize büyük avantaj sağlıyor.
Salgın döneminde insan gücünün önemini sağlık hizmetlerinde hep birlikte gördük. Üretim ve lojistik konusunda aynı topla ile karşı karşıyayız. Bu alandaki altyapımız da oldukça güçlüdür.
Türkiye'yi hala eski hali ile hatırlayanlara işbirliği fırsatlarını genişletmek istiyoruz. Bizim diğer birçok ülkeden farkımız sadece kendimiz kazanmanın değil birlikte kazanmanın peşinde olmamızdır. Dostlarımıza hep bu teklifle giriyoruz.
OTOYOL UZUNLUĞUMUZU 1714 KM'DEN 3532 KM'YE YÜKSELTTİK
Biz karayolundan demiryoluna havayolundan deniz yoluna kadar ulaşımı başardık. Türkiye olarak ulaştırma ve haberleşme alanlarında 1 trilyonluk kamu yatırımını hayata geçirmiş ülkeyiz.
Bu yatırımların bir kısmını tekrar ifade etmek isterim. Bölünmüş yol uzunluğunu 6.101 km'den aldık, 28.340 km'ye çıkardık. Böylece yolcu ve yük taşımacılığında hızlı konforlu güvenli karayolu taşımacılığını kurduk.
Otoyol uzunluğumuzu 1714 km'den 3532 km'ye yükselttik. Balkanlardan ülkemize giriş kapısı olan Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz otoyol ulaşımına sahip ülkeyiz.
Aydın Denizli, 1915 Çanakkale Köprüsünün de yer aldığı projelerle 2023'te otoyol uzunluğumuzu 4100 km üzerine çıkarıyoruz. 14300 km daha yüksek standartlı tek yolu ülkemize kazandırdık.
Toplam tünel uzunluğunu 50'den 631 km'ye, köprü uzunluğunu 311'den 710 km'ye çıkardık. Ülkemizde ne aşılmaz dağlar, ne geçilmez vadiler bıraktık. Bu eserlerle artık karayolu ulaşımı vatandaşlarımız için külfet olmaktan çıktı.
MİLLİ ELEKTRİKLİ LOKOMOTİFİMİZİN ÜRETİMİNE ÖNÜMÜZDEKİ YIL BAŞLIYORUZ
Osmanlı'dan Cumhuriyet'in ilk yıllarından kalan demiryolu ağlarımız ihmal edilmişti. Hiçbir ilave yapılmadan teslim aldığımız 12803 km demiryolu ağımızı tamamen yeniledik. Sinyalizasyon çalışmalarında önemli mesafe katettik. YHT hatlarını işletmeye açtık. 3500 km yeni demiryolu hatlarımızın inşası sürüyor.
YHT hatlarında Ankara Sivas kısmını açıyoruz. Birçok güzergâhta çalışmalar sürüyor. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu sayesinde kesintisiz tren seferi yapılabilmesini mümkün hale getirdik.
Raylı sistem araçları üreten firmalarımızı tek çatı altında topladık. Milli elektrikli lokomotifimizin üretimine önümüzdeki yıl başlıyoruz. Hızlı tren tasarımını tamamladık. Prototip tasarımı kısmındayız.
HAVALİMANI SAYISI YAKINDA 61'E ÇIKACAK
En büyük atılım alanlarından biri havayolu taşımacılığıdır. Yurtiçinde havalimanı sayımızı 26'dan 56'ya çıkardık. Yakında 61'e ulaşacak. Yurtdışı uçuşlarımızın sayısını 50 ülke 60 noktadan 127 ülke ve 329 noktaya yükselttik.
3 yıldır hizmette olan İstanbul Havalimanımız en iyiler arasında 2. Avrupa'da en yoğun havalimanı arasında ilk sırada. Türkiye'nin büyük vizyonunun sembolüdür. THY de yerini sürekli yükseltiyor.
Denizyolu payını 4 kat arttırdık. Dış ticaretimiz denizyoluyla 158 milyar doları buldu. Birçok limanın genişletilmesiyle denizyolunda ticaretimizi arttırma peşindeyiz.
KANAL İSTANBUL FİİLEN UYGULAMA AŞAMASINA GELMİŞTİR
Deniz taşımacılığındaki en büyük projemiz Kanal İstanbul'dur. 10 yıl önce gündeme getirdiğimiz Kanal İstanbul fiilen uygulama aşamasına gelmiştir. İlk somut adım Sazlıdere'dir. Diğer işler de belli plan dahilinde sürdüreceğiz.
Geniş bant internetten operatör tarifelerine kadar standartlarımızı yükseltiyoruz. Tüketen takip eden değil üreten konumuna geçmektedir amacımız. Millilik yerlilik oranlarını yükseltme peşindeyiz.
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