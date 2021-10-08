Son dakika: Başkan Erdoğan’dan 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası’nda önemli açıklamalar

Bundan sonrası için yapmamız gereken işleri eksiklerimizi yeni ihtiyaçları da görüyoruz. Salgın ve iklim değişikliği gibi son dönemde ağır sonuçlarıyla yüzleştiğimiz küresel krizler kendi gerçeklerini dayatmaktadır.

Ulaşım ve haberleşme sektöründe de ciddi değişimlere de neden olmaktadır. Dünyanın yeni ve köklü değişimin eşiğinde olduğunu görüyoruz. Bu süreci ülkeler ve toplumlar olarak doğru okur ve üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirirsek hayırlı bir iş yapmış oluruz.

SALGIN VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ GİBİ KÜRESEL KRİZLER KENDİ GERÇEKLERİNİ DAYATMAKTADIR

Eğer harekete geçiremezsek insanlığı ağır bir kaosu beklediği açıktır. Türkiye önümüzdeki yeni sürecin öncülüğünü yürütmektedir. Uzakdoğu'yu batıya bağlayan baharat yolu ve ipek yolu gibi önemli noktalar bu coğrafyadan geçiyor.

Bu güzel coğrafyanın sakinliği olarak insanlığa olan katkıları sunmak için hazırız. 19 yılda kurduğumuz güçlü demokrasi ve kalkınma altyapısı yeniden inşa sürecine giren küresel yönetim ve ekonomi sisteminde hedeflediğimiz yere varma konusunda bize büyük avantaj sağlıyor.

Salgın döneminde insan gücünün önemini sağlık hizmetlerinde hep birlikte gördük. Üretim ve lojistik konusunda aynı topla ile karşı karşıyayız. Bu alandaki altyapımız da oldukça güçlüdür.

Türkiye'yi hala eski hali ile hatırlayanlara işbirliği fırsatlarını genişletmek istiyoruz. Bizim diğer birçok ülkeden farkımız sadece kendimiz kazanmanın değil birlikte kazanmanın peşinde olmamızdır. Dostlarımıza hep bu teklifle giriyoruz.