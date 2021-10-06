İBB Sözcüsü Murat Ongun'un yalanı deşifre oldu! TÜGVA'ya ait paylaştığı görüntülerin 2016 yılına ait olduğu ortaya çıktı
İBB Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TÜGVA'nın Adalar İlçe Temsilciliği'ni 3. kişilere kiraladığını iddia etmiş ve fotoğraflar paylaşmıştı. TÜGVA Mütevelli Heyeti Üyesi Emrah Atila yaptığı bir paylaşımda Ongun'un yalanını ortaya çıkararak görüntülerin 2016 yılına ait olduğunu ifade etti. Atila yaptığı paylaşımda "CHP’li Murat Ongun’un TÜGVA Adalar İlçe Merkezi’ni 3. firmalara kiraladı diye servis ettiği görüntüler 2016 yılına aittir. TÜGVA bu alanı 2018’de kiralamıştır" sözlerine yer verdi.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi TÜGVA'nın kiraladığı Adalar'daki binaya hukuksuz şekilde girmeye ve el koymaya kalkmıştı. İBB'nin bu girişimi tepki çekerken, CHP'li isimler ve gazeteciler sosyal medyada algı yönetimi yaparak TÜGVA'nın binayı 3. kişilere kiraladığını iddia etmişti.
İŞTE MURAT ONGUN'UN YALANI
İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada birkaç fotoğrafa yer vererek, "İşte TÜGVA isimli vakfın Büyükada İskelesi'ni 3. şahıslara vererek yaptığı organizasyonlar. "Büyükada'da şuurlu gençlik yetiştiriyoruz" diyen vakıf iskeleyi kar amaçlı ticari alana çevirmiştir. İBB'yi engelleyen kamu yetkililerinin dikkatine ve kamuoyunun vicdanına sunarız." ifadelerini kullandı.
ONGUN'UN YALANI KISA SÜREDE SÖNDÜ
Yalan bilgilerle manipülasyon yaparak algı yönetmeye çalışan Murat Ongun'un oyunu kısa sürede bozuldu. TÜGVA Mütevelli Heyeti Üyesi Emrah Atila, Ongun'un yalanını kısa sürede ifşa etti.
"GÖRÜNTÜLER 2016 YILINA AİTTİR"
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Atila, Ongun'un kullandığı fotoğrafın 2016 yılına ait olduğunu vurguladı ve " CHP'li Murat Ongun'un TÜGVA Adalar İlçe Merkezi'ni 3. firmalara kiraladı diye servis ettiği görüntüler 2016 yılına aittir. TÜGVA bu alanı 2018'de kiralamıştır." dedi.
"YALAN DEĞİL, HAKİKAT KAZANACAK"
Atila paylaşımının devamında ise "Murat Ongun'dan bu yalan paylaşımını silmesini ve TÜGVA'dan özür dilemesini bekliyoruz. Yalan değil hakikat kazanacak." ifadelerine yer verdi.
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