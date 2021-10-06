İBB Sözcüsü Murat Ongun’un yalanı deşifre oldu! TÜGVA’ya ait paylaştığı görüntülerin 2016 yılına ait olduğu ortaya çıktı

"GÖRÜNTÜLER 2016 YILINA AİTTİR"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Atila, Ongun'un kullandığı fotoğrafın 2016 yılına ait olduğunu vurguladı ve " CHP'li Murat Ongun'un TÜGVA Adalar İlçe Merkezi'ni 3. firmalara kiraladı diye servis ettiği görüntüler 2016 yılına aittir. TÜGVA bu alanı 2018'de kiralamıştır." dedi.

"YALAN DEĞİL, HAKİKAT KAZANACAK"

Atila paylaşımının devamında ise "Murat Ongun'dan bu yalan paylaşımını silmesini ve TÜGVA'dan özür dilemesini bekliyoruz. Yalan değil hakikat kazanacak." ifadelerine yer verdi.