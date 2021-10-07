Rebiülevvel ayı ibadetleri, duaları nelerdir? Rebiülevvel ayı fazileti! Rebiülevvel ayında neler yapılır?
Rebiülevvel ayı ibadetleri nelerdir? Rebiülevvel ayı fazileti nelerdir? Mübarek Mevlid Kandili’nin de idrak edileceği ve İslam alemi için mübarek aylardan birisi olan Rebiülevvel ayında vatandaşlar ibadetlerini yerine getirecek. Bu ayı tüm faziletiyle geçirmek isteyen müminlerin yapabileceği birçok ibadet bulunuyor. Rebiülevvel ayı bu yıl 7 Ekim’de başlarken 5 Kasım tarihinde de sona erecek. İşte; Rebiülevvel ayı ibadetleri duaları!
Rebiülevvel ayı ibadetleri duaları 2021 yılında da araştırılıyor. İslam aleminin mübarek aylarından birisi olan ve içerisinde Mevlid Kandilini de barındıran Rebiülevvel ayında eller semaya açılacak ve dualar edilecek. Bu mübarek ayda ibadetlerini yapmak isteyen müminler Rebiülevvel ayı ibadetleri ve dualarını arama motorlarında sorguluyor. Peki; 2021 Rebiülevvel ayı fazileti nedir? Rebiülevvel ayı ibadetleri duaları nelerdir? İşte yanıtı!
REBİÜLEVVEL AYI İBADETLERİ NELERDİR?
*Bu ay içinde mümkün olduğu kadar Resûlüllah için çokça salât ü selâm (salât-ı nâriye, salât-ı münciye ve salât-ı fethiye gibi salavâtlar) okumak faydalıdır.
*Bu gecenin mânevî zenginliğinden bolca istifade edebilmek için bir Tesbih namazı kılmalı ve mümkünse bir de Hatm-i Enbiyâ yapmalıdır.
*Bu gece kılınacak tesbih namazına şu şekilde niyet edinilebilir;
*"Yâ Rabbî, niyet eyledim rızâ-i şerifin için tesbih namazına. Yâ Rabbî, bu gece teşrifleriyle âlemleri nûra garkettiğin sevgili Habîbin, başımızın tâcı Resûl-i zîşân Efendimiz'in hürmetine ve bu gecedeki esrârın hürmetine ben âciz kulunu da afv-ı ilâhine, feyz-i ilâhine mazhar eyle, Allâhü Ekber."
*100 Elhamdülillah (Rebiülevvelin 1-12. günleri arası her gün)
*500 Salavat-ı Şerif getirmek. Hz. Muhammed S.A.V.'i anmak.
*Kur'an okumak (Kur'an-ı Azimüşşanın beşinci suresi olan En'am suresi akşam ile yatsı arası 12. gece dahil, Rebiülevvelin birinci gecesinden itibaren okunur. Rebiülevvel ayının 18. Tesmiye gecesine kadar da okunabilir. Devamlı olarak okunması mümkün olmadığı hallerde, Rebiülevvel ayının ilk gecesi, 12. ve 18. geceleri mutlaka okunmalıdır.)
*İki rekat sünneti selat-ı vudu namazı kılmak. Fatihadan sonra Kul ya Eyyyühel Kafirun ikinci rekatta ise ihlas surelerini okumak kaydı ile namazımızı eda etmek.
*Kelime-i Şahadet getirmek
*Estağfurullah çekmek.
*Fatiha suresini okumak.
*Amenerrasulü'nü okumak
*Bol bol ihlas suresini okumak yapılabilecek ibadetler arasında yer almaktadır.
REBİÜLEVVEL AYINDA ÇEKİLECEK TESBİHLER
1-1000 Salavat (Kim 1000 Salavat çekerse, Muhafaza altında olacaktır)
2-70-700 "Estağfirullah"
3-100-1000 kelime-i Tevhid
4-100-1000 İhlas-ı Şerif
5-40 defa "Ya Munkizel halka – "O helak olanların Kurtarıcısı"
6-100 defa "La ilahe illa ente Subhaneke, inni küntü minez-zalimin
Ya Celil Ente Allah; Ya Celil Ente Allah; Ya Celil Ente Allah; Ya Celil Ente Allah; Ya Celil Ente Allah; Ya Celil Ente Allah…
En'am suresi akşam ile yatsı arası 12. gece dahil, Rebiülevvelin birinci gecesinden itibaren okunur. Rebiülevvel ayının 18. gecesine kadar da okunabilir. Devamlı olarak okunması mümkün olmadığı hallerde, Rebiülevvel ayının ilk gecesi, 12. ve 18. geceleri mutlaka okunmalıdır.
EBİÜLEVVEL AYININ İLK GECESİNDE YAPILMASI GEREKENLER
İki Rekat Sünnet: İlk rekâtında fatihadan sonra Kul ya Eyyühel kâfiruni ikinci rekatında da ihlas sureleri okunmak suretiyle namaz eda edilir.
REBİÜLEVVEL AYININ ON İKİNCİ GECESİ YAPILMASI GEREKENLER
İki Rekat namaz kılınır. Bu namazın hususiyteti şöyledir. İlk rekâtında Fatiha'dan sonra " Ve liküllin deracatin mimma amilü vema Rabbüke bi gafilin amma yağmelun" ikinci rekatında da "Vağbud Rabbeke hatta ye'tiyekel yakin." ayeti kerimeleri okunmalıdır.
Namaz selâm ile ikmal edildikten sonra, iki defa daha tekrar secde edilir. Ve her secde de yedişer defa (Subhane Rabbilyel alâ) denilir.
Secde bittikten sonra, seccadede oturulken 7 defa "Subbuhun Kuddusun Rabbüna Ve rabbül Melâiketü Verruh" okunur. Rebiül- evvel duası okunur.
1-En az 100 defa salavat çok önemli
2-"Estağfirullah El Azim" 100 defa
3-"Lâ ilâhe illâllah, "100 defa
4-"Ya Ya munkizel halka " (O ezilmiş ölümlerin kurtarıcısı) 40 defa
5- "La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin" 100 defa
6-İhlas suresi 100 defa
7-Yâ Latif 100 defa
8-Salaten Tüncina 40 defa
9- Ya hannân 100 defa
10-Ya mennân 100 defa
11- Ya Vedud 100 defa
Ayrıca fırsat buldukça aşağıdaki zikirleri okuyun
1) " Sübhanım Allah, Sultanım Allah, Nebim Muhammed, Aleyhisselam."
Bu şu anlama gelir: "Benim Sübhanım Allah'tır. Benim Sultanım Allah'tır. Benim Nebim Muhammed. Ona selam olsun. "
2) "Ente allah ya celil "
3)" Lâ gâlibe İllallah " (Allah'tan başka Galip yoktur!)
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