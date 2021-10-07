Rebiülevvel ayı ibadetleri, duaları nelerdir? Rebiülevvel ayı fazileti! Rebiülevvel ayında neler yapılır?

REBİÜLEVVEL AYI İBADETLERİ NELERDİR?

*Bu ay içinde mümkün olduğu kadar Resûlüllah için çokça salât ü selâm (salât-ı nâriye, salât-ı münciye ve salât-ı fethiye gibi salavâtlar) okumak faydalıdır.

*Bu gecenin mânevî zenginliğinden bolca istifade edebilmek için bir Tesbih namazı kılmalı ve mümkünse bir de Hatm-i Enbiyâ yapmalıdır.

*Bu gece kılınacak tesbih namazına şu şekilde niyet edinilebilir;

*"Yâ Rabbî, niyet eyledim rızâ-i şerifin için tesbih namazına. Yâ Rabbî, bu gece teşrifleriyle âlemleri nûra garkettiğin sevgili Habîbin, başımızın tâcı Resûl-i zîşân Efendimiz'in hürmetine ve bu gecedeki esrârın hürmetine ben âciz kulunu da afv-ı ilâhine, feyz-i ilâhine mazhar eyle, Allâhü Ekber."

*100 Elhamdülillah (Rebiülevvelin 1-12. günleri arası her gün)

*500 Salavat-ı Şerif getirmek. Hz. Muhammed S.A.V.'i anmak.