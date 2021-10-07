07 Ekim 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Cezayir açıklaması

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Cezayir açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.10.2021 Güncelleme Tarihi: 07.10.2021
ABONE OL
Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Cezayir açıklaması

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 'Cezayir' konusu hakkında açıklamalarda bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un skandal sözlerine tepki gösteren Bakan Çavuşoğlu, "Bizimle ilgili sözlerini doğrudan yüzümüze söylemeli" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cezayir konusunda Türkiye'yi suçlayan sözlerine ilişkin, "Tarihinde sömürgecilik gibi kara bir lekesi olmayan Türkiye'yi de bu tartışmaların içine çekmesi son derece yanlıştır." dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun 9. Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Ukrayna'nın Lviv şehrinde Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Macron'un Cezayir konusunda Türkiye'ye yönelik ifadelerine ilişkin açıklama yapan Çavuşoğlu, "Son zamanlarda Fransa'nın kendi sömürgecilik tarihiyle yüzleşmeye çalıştığını görüyoruz ve bunu da olumlu karşıladığımızı daha önce ifade etmiştik." dedi.

Çavuşoğlu, son dönemde tarihi konularda yanlış yorum ve çarpıtmaların görüldüğünü belirterek, "Bu konuda Fransa'nın ne kadar samimi olduğuna dair soru işaretleri artmaya başladı. Özelikle tarihinde sömürgecilik gibi kara bir lekesi olmayan Türkiye'yi de bu tartışmaların içine çekmeye çalışması son derece yanlıştır. Cezayir de zaten bu konuda gerekli tepkiyi gösterdi." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Macron'la, kendisinin de Fransız mevkidaşıyla basın üzerinden değil de doğrudan konuşma konusunda hemfikir kaldıklarının altını çizen Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Bu bakımdan da bu tür açıklamaları doğru bulmuyoruz. Şu anda Fransa seçim atmosferine girmiş durumda ve seçimler sebebiyle Macron'un bu yollara tevessül ettiğini görüyoruz. Oysa gerek Fransa'da gerek başka ülkelerde bu tür ucuz yaklaşımların seçimlerde de bir faydası olmadığını gördük, görüyoruz. O nedenle bu tür popülist yaklaşımlar yerine kendi halkının güvenini kazanacak adımlar atması daha faydalı olur diye düşünüyorum. Bizimle ilgili de söyleyecek bir sözü varsa arkamızdan değil, doğrudan yüzümüze söylemesini tercih ederiz. Tıpkı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı gibi."

NE OLMUŞTU?
Cezayir'de "askeri-siyasi bir sistemin" hüküm sürdüğünü ve ülkenin resmi tarihinin tamamıyla yeniden yazılarak "gerçeklere dayalı olmadığını ve Fransa'ya düşmanlık üzerine inşa edildiğini" savunan Macron, şu görüşleri ileri sürmüştü:

"Cezayir'in bir ulus olarak inşası, izlenmesi gereken bir fenomendir. Fransız sömürgesinden önce Cezayir ulusu var mıydı? Soru bu. (Cezayir'de) Daha önce sömürgeler vardı. Türkiye'nin Cezayir'de oynadığı rolü ve kurduğu hakimiyeti tamamen unutturabilmesi beni büyüledi ve tek sömürgecinin biz olduğumuzu açıklamak, bu harika. Cezayirliler buna inanıyor."

Macron’un skandal açıklamalarına sert tepki MACRON'UN SKANDAL AÇIKLAMALARINA SERT TEPKİ
Cezayir’den Macron’a kınama: Kabul edilemez CEZAYİR'DEN MACRON'A KINAMA: KABUL EDİLEMEZ
Fransa Devlet Başkanı Macron’dan haddini aşan Türkiye sözleri FRANSA DEVLET BAŞKANI MACRON'DAN HADDİNİ AŞAN TÜRKİYE SÖZLERİ
Osmanlı hazımsızlığı! Macron’dan küstah sözler OSMANLI HAZIMSIZLIĞI! MACRON'DAN KÜSTAH SÖZLER

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA