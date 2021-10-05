05 Ekim 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Demir çubuk otobüse saplanmıştı! İETT kazası can aldı

Demir çubuk otobüse saplanmıştı! İETT kazası can aldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.10.2021 Güncelleme Tarihi: 05.10.2021
ABONE OL
Demir çubuk otobüse saplanmıştı! İETT kazası can aldı

Avcılar'da geçen cuma sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği İETT otobüsü, kayarak yön tabelasına ve bariyerlere çarptı. Bariyerlerin otobüse saplandığı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 62 yaşındaki Mehmet Kurt tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, D-100 karayolu Avcılar yan yolda geçen cuma saat 06.00 sıralarında meydana geldi.

Boğazköy-Bakırköy seferini yapan Talat Şen yönetimindeki 34 GA 8529 plakalı İETT otobüsü yan yolda ilerlediği sırada sürücü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon kontrolünü kaybetti.

Kontrolden çıkan otobüs, yol kenarındaki yön tabelasına ve bariyerlere çarptı. Kazada bariyerlerdeki çelik borulardan biri arka kapıdan girerek otobüsün arkasından çıktı.

Kaza sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar güçlükle otobüsten çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı 1'i kadın 4 kişi ilk müdahale sonrası, çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otobüs şoförü Talat Şen, kazayla ilgili, "Yağışın da etkisi ile toparlayamadım. Araç yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Tek tesellimiz ölen kimse olmaması" dedi.



Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Kurt (62) yapılan müdahalelere rağmen dün yaşamını yitirdi. Kurt'un memleketi Edirne'de toprağa verildiği öğrenildi.

Yine kaza yine İETT: 4 yaralı
İstanbul sabah sabah yine kabusu yaşadı İSTANBUL SABAH SABAH YİNE KABUSU YAŞADI
Gaz pedalı arızalanan İETT aracı yolda kaldı GAZ PEDALI ARIZALANAN İETT ARACI YOLDA KALDI
CHP’li İETT’de yangın var! CHP'Lİ İETT'DE YANGIN VAR!
Seyir halindeki İETT aracı yanarak küle döndü! SEYİR HALİNDEKİ İETT ARACI YANARAK KÜLE DÖNDÜ!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA