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CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ırkçı söylemlerine devam ediyor: Bizi azınlık durumuna düşürmeyin

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Giriş Tarihi: 29.09.2021 Güncelleme Tarihi: 29.09.2021
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CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ırkçı söylemlerine devam ediyor: Bizi azınlık durumuna düşürmeyin

Bolu'ya hizmet yapmak yerine skandallarla gündeme gelen CHP'li Tanju Özcan, bu kez de katıldığı nikah töreninde söylediği sözlerle tepkilerin hedefi oldu. Genç çiftin nikahını kıyan Özcan, 6 çocuk isteyerek, "İpini kopartan Türkiye’ye geliyor. Bizi kendi memleketimizde azınlık durumuna düşürmeyin." ifadelerini kullandı.

Skandalların adresi CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, şehrinde bulunan göçmenler hakkında nefret söylemlerinde bulunarak bir anda Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Irkçı söylemleri gündemdeki sıcaklığını korurken bir de kendisinden yardım isteyen kadına çirkin imalarda bulunan Özcan, eleştiri oklarının hedefi oldu.

Skandal söylemleri alışkanlık haline getiren CHP'li Özcan bu sefer de bir düğünde ırkçı açıklamalarda bulundu.

Genç çiftin nikahını kıyan Özcan, "Bir prensip olarak çocuk sayısına karışmıyorduk. Sayın Erdoğan karışıyordu ama son zamanlarda o kadar çok dışarıdan gelen var ki ipini kopartan Türkiye'ye geliyor. Bizi kendi memleketimizde azınlık durumuna düşürmeyin. Allah size 6 tane sağlıklı, sıhhatli çocuk nasip etsin. Bana da 6 tane torun nasip etsin" dedi.

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