CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ırkçı söylemlerine devam ediyor: Bizi azınlık durumuna düşürmeyin

Skandal söylemleri alışkanlık haline getiren CHP'li Özcan bu sefer de bir düğünde ırkçı açıklamalarda bulundu.

Genç çiftin nikahını kıyan Özcan, "Bir prensip olarak çocuk sayısına karışmıyorduk. Sayın Erdoğan karışıyordu ama son zamanlarda o kadar çok dışarıdan gelen var ki ipini kopartan Türkiye'ye geliyor. Bizi kendi memleketimizde azınlık durumuna düşürmeyin. Allah size 6 tane sağlıklı, sıhhatli çocuk nasip etsin. Bana da 6 tane torun nasip etsin" dedi.