Yardım isteyen kadına çirkin ima! CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan yeni skandal
Mülteciler hakkında yaptığı skandal açıklamalarla gündeme gelen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan tepki çeken yeni bir açıklama geldi. Çocuğu olmayan bir kadının tüp bebek tedavisi için yardım istediği anıyı anlatan Özcan, çirkin imasıyla hedeflerin odak noktası oldu.
Mültecilerle ilgili ifadeleri ve uygulamalarıyla büyük tepki çeken, sık sık yeni skandallara imza atan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yine çirkin bir haberle gündemde.
BAŞÖRTÜLÜ KADINLA İLGİLİ ANISI ŞOKE ETTİ!
Tanju Özcan, katıldığı youtube programında başından geçen anılarını anlattı. Özcan'ın başörtülü bir kadınla ilgili anısını anlattığı üslubu ise mide bulandırdı.
"BEBEĞİM YOK BANA YARDIMCI OLUR MUSUNUZ?"
Özcan, "Bir açılış yapıyoruz Bolu'da acelem de var. Bir tesettürlü bayan geldi. Tanju bey bir konu var konuşabilir miyiz dedi. Ben de hemen Ankara'ya dönmem lazım. Özel değilse burada konuşabilir misiniz? dedim. Sıkıntı yok dedi. Benim bebeğim yok. Bana yardımcı olur musunuz? Dedi.
Hanımefendi ben size nasıl yardımcı olabilirim dedim. Meğer kadın tüp bebek tedavisi olmak istiyormuş. Tabi öyle konuya böyle girince çevredekiler gülüyor. Benim böyle çok fazla anım var." diyerek şoke eden ifadeler kullandı.
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